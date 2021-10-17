https://ria.ru/20211017/nechaev-1754931177.html

Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме

Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме - РИА Новости, 17.10.2021

Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев рассказал в программе "Парламентский час" в эфире телеканала "Россия 24", что среди актуальных задач, которые ставит перед... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:48

2021-10-17T15:48

2021-10-17T15:48

политика

госдума рф

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев рассказал в программе "Парламентский час" в эфире телеканала "Россия 24", что среди актуальных задач, которые ставит перед собой фракция, - включиться в работу Госдумы и работать по повестке, с которой партия шла на выборы."Первое, конечно, нам важно понять, как что работает на самом деле... Есть много нюансов, которые нужно освоить. У нас сейчас из 15 человек десять - это люди, которые стали заместителями, первыми заместителями глав комитетов, главами комитетов... Понять, как весь механизм работает, как работает аппарат, - это задача номер один, тактическая сейчас стоит", - подчеркнул Нечаев.Политик отметил, что задачи будут строиться исходя из планов повестки, с которой "Новые люди" шли на выборы в Госдуму. В частности, одной из задач станет сокращение отчетности для врачей и учителей. "Если мы отменим или сократим отчетность в четыре-пять раз, то это не требует дополнительных денег из бюджета, это экономит труд учителя и труд врача, экономит время", - добавил парламентарий.Среди других инициатив депутат отметил идею первого рабочего места для студентов-выпускников. По словам политика, работодателям, которые в теории предпочтут взять студента без опыта, могут предоставить льготу по выплате в фонд социального страхования на срок до нескольких лет.На вопрос, довольна ли фракция распределением мест в комитетах, Нечаев заметил, что "Единая Россия" как "основная политическая сила пошла на то, чтобы не забрать все себе, а поделиться с альтернативными силами, с оппозицией", что показывает готовность к диалогу в парламенте.Партия "Новые люди" впервые представлена в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов она получила 13 мандатов. Главой фракции стал лидер партии Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями председателя фракции.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

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политика, госдума рф, россия, партия "новые люди", алексей нечаев