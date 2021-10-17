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Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме
Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме - РИА Новости, 17.10.2021
Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме
Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев рассказал в программе "Парламентский час" в эфире телеканала "Россия 24", что среди актуальных задач, которые ставит перед... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:48
2021-10-17T15:48
политика
госдума рф
россия
партия "новые люди"
алексей нечаев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев рассказал в программе "Парламентский час" в эфире телеканала "Россия 24", что среди актуальных задач, которые ставит перед собой фракция, - включиться в работу Госдумы и работать по повестке, с которой партия шла на выборы."Первое, конечно, нам важно понять, как что работает на самом деле... Есть много нюансов, которые нужно освоить. У нас сейчас из 15 человек десять - это люди, которые стали заместителями, первыми заместителями глав комитетов, главами комитетов... Понять, как весь механизм работает, как работает аппарат, - это задача номер один, тактическая сейчас стоит", - подчеркнул Нечаев.Политик отметил, что задачи будут строиться исходя из планов повестки, с которой "Новые люди" шли на выборы в Госдуму. В частности, одной из задач станет сокращение отчетности для врачей и учителей. "Если мы отменим или сократим отчетность в четыре-пять раз, то это не требует дополнительных денег из бюджета, это экономит труд учителя и труд врача, экономит время", - добавил парламентарий.Среди других инициатив депутат отметил идею первого рабочего места для студентов-выпускников. По словам политика, работодателям, которые в теории предпочтут взять студента без опыта, могут предоставить льготу по выплате в фонд социального страхования на срок до нескольких лет.На вопрос, довольна ли фракция распределением мест в комитетах, Нечаев заметил, что "Единая Россия" как "основная политическая сила пошла на то, чтобы не забрать все себе, а поделиться с альтернативными силами, с оппозицией", что показывает готовность к диалогу в парламенте.Партия "Новые люди" впервые представлена в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов она получила 13 мандатов. Главой фракции стал лидер партии Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями председателя фракции.
https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html
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политика, госдума рф, россия, партия "новые люди", алексей нечаев
15:48 17.10.2021
 
Нечаев назвал задачи "Новых людей" в Госдуме

Нечаев: в Госдуме будем работать по повестке, с которой партия шла на выборы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредвыборный съезд партии "Новые Люди" в Москве
Предвыборный съезд партии Новые Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев рассказал в программе "Парламентский час" в эфире телеканала "Россия 24", что среди актуальных задач, которые ставит перед собой фракция, - включиться в работу Госдумы и работать по повестке, с которой партия шла на выборы.
"Первое, конечно, нам важно понять, как что работает на самом деле... Есть много нюансов, которые нужно освоить. У нас сейчас из 15 человек десять - это люди, которые стали заместителями, первыми заместителями глав комитетов, главами комитетов... Понять, как весь механизм работает, как работает аппарат, - это задача номер один, тактическая сейчас стоит", - подчеркнул Нечаев.
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Политик отметил, что задачи будут строиться исходя из планов повестки, с которой "Новые люди" шли на выборы в Госдуму. В частности, одной из задач станет сокращение отчетности для врачей и учителей. "Если мы отменим или сократим отчетность в четыре-пять раз, то это не требует дополнительных денег из бюджета, это экономит труд учителя и труд врача, экономит время", - добавил парламентарий.
Среди других инициатив депутат отметил идею первого рабочего места для студентов-выпускников. По словам политика, работодателям, которые в теории предпочтут взять студента без опыта, могут предоставить льготу по выплате в фонд социального страхования на срок до нескольких лет.
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На вопрос, довольна ли фракция распределением мест в комитетах, Нечаев заметил, что "Единая Россия" как "основная политическая сила пошла на то, чтобы не забрать все себе, а поделиться с альтернативными силами, с оппозицией", что показывает готовность к диалогу в парламенте.
Партия "Новые люди" впервые представлена в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов она получила 13 мандатов. Главой фракции стал лидер партии Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями председателя фракции.
 
ПолитикаГосдума РФРоссияПартия "Новые люди"Алексей Нечаев
 
 
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