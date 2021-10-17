https://ria.ru/20211017/narkodispanser-1754898666.html
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера - РИА Новости, 17.10.2021
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T04:07
2021-10-17T04:07
2021-10-17T07:40
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает надзорное ведомство республики.В субботу 47-летний мужчина республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения пятерым пациентам и себе. Всех госпитализировали, но один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"."Прокуратура республики организовала проверку... Четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, <…> также госпитализирован. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики", — рассказали в прокуратуре.В результате проверки ведомство даст оценку причинам и обстоятельствам инцидента.
https://ria.ru/20211016/protivogaz-1754889835.html
якутск
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия
04:07 17.10.2021 (обновлено: 07:40 17.10.2021)
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
Прокуроры в Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера