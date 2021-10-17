Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/narkodispanser-1754898666.html
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера - РИА Новости, 17.10.2021
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T04:07
2021-10-17T07:40
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает надзорное ведомство республики.В субботу 47-летний мужчина республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения пятерым пациентам и себе. Всех госпитализировали, но один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"."Прокуратура республики организовала проверку... Четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, &lt;…&gt; также госпитализирован. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики", — рассказали в прокуратуре.В результате проверки ведомство даст оценку причинам и обстоятельствам инцидента.
https://ria.ru/20211016/protivogaz-1754889835.html
якутск
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия
04:07 17.10.2021 (обновлено: 07:40 17.10.2021)
 
В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера

Прокуроры в Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает надзорное ведомство республики.
В субботу 47-летний мужчина республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения пятерым пациентам и себе. Всех госпитализировали, но один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
"Прокуратура республики организовала проверку... Четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, <…> также госпитализирован. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики", — рассказали в прокуратуре.
В результате проверки ведомство даст оценку причинам и обстоятельствам инцидента.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 22:50
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом
 
ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
12:44Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
12:23Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
12:19В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
12:19СМИ уточнили данные о похищенных на Гаити миссионерах
12:13Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
12:11В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
12:05Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел
12:03"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
11:45Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
11:45В Москве за сутки госпитализировали 1357 человек с COVID-19
11:41Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:40Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
11:39СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании
11:35В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19
11:33В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
11:33Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
11:24Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
11:11Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Лента новостейМолния