https://ria.ru/20211017/narkodispanser-1754898666.html

В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера

В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера - РИА Новости, 17.10.2021

В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера

Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T04:07

2021-10-17T04:07

2021-10-17T07:40

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера, результате которого погиб один человек, сообщает надзорное ведомство республики.В субботу 47-летний мужчина республиканского наркологического диспансера в Якутске нанес ранения пятерым пациентам и себе. Всех госпитализировали, но один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"."Прокуратура республики организовала проверку... Четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, <…> также госпитализирован. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики", — рассказали в прокуратуре.В результате проверки ведомство даст оценку причинам и обстоятельствам инцидента.

https://ria.ru/20211016/protivogaz-1754889835.html

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республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия