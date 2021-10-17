https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html
Мясников назвал ведущий к смерти популярный напиток
Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток - РИА Новости, 17.10.2021
Мясников назвал ведущий к смерти популярный напиток
Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире телеканала "Россия 1" пользу и вред некоторых напитков. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T10:20
2021-10-17T10:20
2021-10-17T10:20
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире телеканала "Россия 1" пользу и вред некоторых напитков.По словам специалиста, наибольшую опасность для здоровья представляет сладкая газировка. Он отметил, что сегодня этот продукт продается повсеместно."Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...>. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", — пояснил Мясников.Врач отметил, что даже обычную воду следует пить, только когда испытываешь жажду. Однако в целом она наименее опасна для здоровья, подчеркнул он.Мясников также рассказал о полезных свойствах чая и кофе: последний, в частности, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, а зеленый чай, в свою очередь, обладает противоонкологическим действием.Ранее ученые из Редингского университета назвали напиток, способный продлить жизнь. Так, речь идет об употреблении хотя бы одного стакана молока в день. Уточняется, что при этом в организме снижается уровень холестерина, а также на 14 процентов уменьшается риск ишемической болезни сердца.
https://ria.ru/20211007/kartoshka-1753445264.html
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток
Доктор Мясников: употребление сладких газированных напитков грозит онкологией
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
раскрыл в эфире телеканала "Россия 1"
пользу и вред некоторых напитков.
По словам специалиста, наибольшую опасность для здоровья представляет сладкая газировка. Он отметил, что сегодня этот продукт продается повсеместно.
"Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...>. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", — пояснил Мясников.
Врач отметил, что даже обычную воду следует пить, только когда испытываешь жажду. Однако в целом она наименее опасна для здоровья, подчеркнул он.
Мясников также рассказал о полезных свойствах чая и кофе: последний, в частности, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, а зеленый чай, в свою очередь, обладает противоонкологическим действием.
Ранее ученые из Редингского университета назвали напиток, способный продлить жизнь. Так, речь идет об употреблении хотя бы одного стакана молока в день. Уточняется, что при этом в организме снижается уровень холестерина, а также на 14 процентов уменьшается риск ишемической болезни сердца.