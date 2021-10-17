https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html

Мясников назвал ведущий к смерти популярный напиток

Мясников назвал самый опасный для здоровья напиток - РИА Новости, 17.10.2021

Мясников назвал ведущий к смерти популярный напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире телеканала "Россия 1" пользу и вред некоторых напитков. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T10:20

2021-10-17T10:20

2021-10-17T10:20

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире телеканала "Россия 1" пользу и вред некоторых напитков.По словам специалиста, наибольшую опасность для здоровья представляет сладкая газировка. Он отметил, что сегодня этот продукт продается повсеместно."Вещь, вызывающая диабет, вызывающая ожирение, вызывающая онкологию в итоге. <...>. И это действительно путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца", — пояснил Мясников.Врач отметил, что даже обычную воду следует пить, только когда испытываешь жажду. Однако в целом она наименее опасна для здоровья, подчеркнул он.Мясников также рассказал о полезных свойствах чая и кофе: последний, в частности, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, а зеленый чай, в свою очередь, обладает противоонкологическим действием.Ранее ученые из Редингского университета назвали напиток, способный продлить жизнь. Так, речь идет об употреблении хотя бы одного стакана молока в день. Уточняется, что при этом в организме снижается уровень холестерина, а также на 14 процентов уменьшается риск ишемической болезни сердца.

https://ria.ru/20211007/kartoshka-1753445264.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/koronavirus-1748198766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)