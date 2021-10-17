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Религия
https://ria.ru/20211017/musulmane-1754811347.html
Мусульмане отмечают День рождения пророка Мухаммеда
Мусульмане отмечают День рождения пророка Мухаммеда - РИА Новости, 17.10.2021
Мусульмане отмечают День рождения пророка Мухаммеда
Для мусульман разных стран наступил мавлид – День рождения пророка Мухаммеда. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T00:00
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религия
эрбиль
сирия
пакистан
религиозные праздники
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Для мусульман разных стран наступил мавлид – День рождения пророка Мухаммеда.По мусульманскому лунному календарю Мавлид приходится на 12 число третьего месяца. В переводе на григорианское летоисчисление эта дата в 2021 соответствует 17-му октября.Историки точно не знают, когда родился пророк Мухаммед, и относят это событие к периоду между 570-м и 580-м годами нашей эры.Мухаммед, которого Аллах избрал своим посланником и пророком, родился в Мекке и рано потерял родителей. Он рано начал трудиться и до 40 лет жил как все мекканцы. Среди них он был известен своей исключительной честностью и добрым поведением. Мухаммед любил уединяться в расположенных вокруг Мекки горах, закрываться в пещерах и предаваться размышлениям.В двадцать седьмой день месяца Рамадан 610 года на горе Джабаль ан-Нур в пещере Хира перед Мухаммедом явился некто в человеческом облике и возвестил слова Аллаха: "Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка". Это был архангел Джибраил, посланец Аллаха. Мухаммед повторил слова вслед за ним, и архангел исчез. Так он узнал о том, что Господь избрал его своим пророком.Праздник мавлид на самом деле приурочен ко дню смерти пророка. Это объясняется тем, что в традиции ислама смерть – это, прежде всего, рождение для вечной жизни.Впервые мавлид начали праздновать в XII веке по указанию правителя местности Эрбиль, который был известным богословом и богобоязненным человеком. Для проведения первого мавлида он собрал ученых и праведных суфиев, хорошо знающих хадисы.Сегодня День рождения пророка проходит следующим образом: люди собираются для чтения отдельных сур Корана, слушают рассказы (часто в поэтической форме) о знаменательных событиях, происшедших во времена Мухаммеда, угощают людей, пришедших на торжество.В настоящее время праздник широко отмечают в Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и других мусульманских странах. В Пакистане, например, он является официальным и проходит в течение трёх нерабочих дней.
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эрбиль, сирия, пакистан, религиозные праздники
00:00 17.10.2021
 

Мусульмане отмечают День рождения пророка Мухаммеда

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Для мусульман разных стран наступил мавлид – День рождения пророка Мухаммеда.
По мусульманскому лунному календарю Мавлид приходится на 12 число третьего месяца. В переводе на григорианское летоисчисление эта дата в 2021 соответствует 17-му октября.
Историки точно не знают, когда родился пророк Мухаммед, и относят это событие к периоду между 570-м и 580-м годами нашей эры.
Мухаммед, которого Аллах избрал своим посланником и пророком, родился в Мекке и рано потерял родителей. Он рано начал трудиться и до 40 лет жил как все мекканцы. Среди них он был известен своей исключительной честностью и добрым поведением. Мухаммед любил уединяться в расположенных вокруг Мекки горах, закрываться в пещерах и предаваться размышлениям.
В двадцать седьмой день месяца Рамадан 610 года на горе Джабаль ан-Нур в пещере Хира перед Мухаммедом явился некто в человеческом облике и возвестил слова Аллаха: "Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка". Это был архангел Джибраил, посланец Аллаха. Мухаммед повторил слова вслед за ним, и архангел исчез. Так он узнал о том, что Господь избрал его своим пророком.
Праздник мавлид на самом деле приурочен ко дню смерти пророка. Это объясняется тем, что в традиции ислама смерть – это, прежде всего, рождение для вечной жизни.
Впервые мавлид начали праздновать в XII веке по указанию правителя местности Эрбиль, который был известным богословом и богобоязненным человеком. Для проведения первого мавлида он собрал ученых и праведных суфиев, хорошо знающих хадисы.
Сегодня День рождения пророка проходит следующим образом: люди собираются для чтения отдельных сур Корана, слушают рассказы (часто в поэтической форме) о знаменательных событиях, происшедших во времена Мухаммеда, угощают людей, пришедших на торжество.
В настоящее время праздник широко отмечают в Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и других мусульманских странах. В Пакистане, например, он является официальным и проходит в течение трёх нерабочих дней.
Шествие в южном пригороде Бейрута, посвященное траурному дню мусульман-шиитов Ашура - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 00:02Религия
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РелигияЭрбильСирияПакистанРелигиозные праздники
 
 
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