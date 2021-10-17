Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/mozg-1754830598.html
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека - РИА Новости, 17.10.2021
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T02:15
2021-10-17T02:15
общество
вячеслав лебедев
здоровье
головной мозг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734467764_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_228d5656691307f61d03a06f32ab5771.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев.С возрастом люди начинают хуже запоминать новую информацию, им становится сложнее работать в режиме многозадачности, отметил Лебедев. Это может быть вызвано когнитивными нарушениями, связанными со старением мозга, считает он. Причем иногда такие симптомы, как ухудшение памяти и снижение работоспособности, встречаются у достаточно молодых людей.Замедлить развитие когнитивных нарушений можно с помощью здорового образа жизни, уверен он."Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье", — подчеркнул Лебедев.В случае, если крепкий сон, правильное питание и занятия спортом не помогают восстановить память, следует обратиться к врачу, добавил он.
https://rsport.ria.ru/20210916/mozg-1750303918.html
https://ria.ru/20210901/zavtrak-1748091324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734467764_121:0:1828:1280_1920x0_80_0_0_00feb955fc55005043f781a4abc8c705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, вячеслав лебедев, здоровье, головной мозг, россия
02:15 17.10.2021
 
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека

Врач Лебедев: для замедления старения мозга нужно вести здоровый образ жизни

© Pixabay / hainguyenrpМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Pixabay / hainguyenrp
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев.
С возрастом люди начинают хуже запоминать новую информацию, им становится сложнее работать в режиме многозадачности, отметил Лебедев. Это может быть вызвано когнитивными нарушениями, связанными со старением мозга, считает он. Причем иногда такие симптомы, как ухудшение памяти и снижение работоспособности, встречаются у достаточно молодых людей.
"Бывает, что такие проблемы возникают не в старческом возрасте, а в достаточно молодом. Например, человек в возрасте до тридцати лет справлялся с одним количеством задач, отвечал на большое количество писем по работе, закрывал кучу задач по текущей деятельности, а через какое-то время ему стало сложно это делать", — привел пример эксперт.
Замедлить развитие когнитивных нарушений можно с помощью здорового образа жизни, уверен он.
Мозг - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 14:11ЗОЖ
Эксперты перечислили разрушающие мозг продукты
"Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье", — подчеркнул Лебедев.
В случае, если крепкий сон, правильное питание и занятия спортом не помогают восстановить память, следует обратиться к врачу, добавил он.
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 02:09
"Допинг для мозга". Диетолог назвала идеальный завтрак осени
 
ОбществоВячеслав ЛебедевЗдоровьеГоловной мозгРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
12:44Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
12:23Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
12:19В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
12:19СМИ уточнили данные о похищенных на Гаити миссионерах
12:13Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
12:11В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
12:05Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел
12:03"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
11:45Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
11:45В Москве за сутки госпитализировали 1357 человек с COVID-19
11:41Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:40Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
11:39СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании
11:35В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19
11:33В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
11:33Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
11:24Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
11:11Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Лента новостейМолния