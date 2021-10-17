https://ria.ru/20211017/mozg-1754830598.html
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека - РИА Новости, 17.10.2021
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T02:15
2021-10-17T02:15
2021-10-17T02:15
общество
вячеслав лебедев
здоровье
головной мозг
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев.С возрастом люди начинают хуже запоминать новую информацию, им становится сложнее работать в режиме многозадачности, отметил Лебедев. Это может быть вызвано когнитивными нарушениями, связанными со старением мозга, считает он. Причем иногда такие симптомы, как ухудшение памяти и снижение работоспособности, встречаются у достаточно молодых людей.Замедлить развитие когнитивных нарушений можно с помощью здорового образа жизни, уверен он."Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье", — подчеркнул Лебедев.В случае, если крепкий сон, правильное питание и занятия спортом не помогают восстановить память, следует обратиться к врачу, добавил он.
https://rsport.ria.ru/20210916/mozg-1750303918.html
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общество, вячеслав лебедев, здоровье, головной мозг, россия
Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
Врач Лебедев: для замедления старения мозга нужно вести здоровый образ жизни
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik
психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев
.
С возрастом люди начинают хуже запоминать новую информацию, им становится сложнее работать в режиме многозадачности, отметил Лебедев. Это может быть вызвано когнитивными нарушениями, связанными со старением мозга, считает он. Причем иногда такие симптомы, как ухудшение памяти и снижение работоспособности, встречаются у достаточно молодых людей.
"Бывает, что такие проблемы возникают не в старческом возрасте, а в достаточно молодом. Например, человек в возрасте до тридцати лет справлялся с одним количеством задач, отвечал на большое количество писем по работе, закрывал кучу задач по текущей деятельности, а через какое-то время ему стало сложно это делать", — привел пример эксперт.
Замедлить развитие когнитивных нарушений можно с помощью здорового образа жизни, уверен он.
"Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье", — подчеркнул Лебедев.
В случае, если крепкий сон, правильное питание и занятия спортом не помогают восстановить память, следует обратиться к врачу, добавил он.