https://ria.ru/20211017/mozg-1754830598.html

Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека

Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека - РИА Новости, 17.10.2021

Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека

Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T02:15

2021-10-17T02:15

2021-10-17T02:15

общество

вячеслав лебедев

здоровье

головной мозг

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мозг человека может преждевременно постареть уже к тридцати годам: память ухудшится, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik психофизиолог, руководитель центра "Нейрофитнес" Вячеслав Лебедев.С возрастом люди начинают хуже запоминать новую информацию, им становится сложнее работать в режиме многозадачности, отметил Лебедев. Это может быть вызвано когнитивными нарушениями, связанными со старением мозга, считает он. Причем иногда такие симптомы, как ухудшение памяти и снижение работоспособности, встречаются у достаточно молодых людей.Замедлить развитие когнитивных нарушений можно с помощью здорового образа жизни, уверен он."Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье", — подчеркнул Лебедев.В случае, если крепкий сон, правильное питание и занятия спортом не помогают восстановить память, следует обратиться к врачу, добавил он.

https://rsport.ria.ru/20210916/mozg-1750303918.html

https://ria.ru/20210901/zavtrak-1748091324.html

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общество, вячеслав лебедев, здоровье, головной мозг, россия