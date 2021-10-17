https://ria.ru/20211017/moskva-1754932119.html

В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства

В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства - РИА Новости, 17.10.2021

В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства

Фотовыставка о специалистах городского хозяйства Москвы открылась в парке Победы на Поклонной горе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T16:00

2021-10-17T16:00

2021-10-17T16:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752497367_405:515:3131:2048_1920x0_80_0_0_6c8882c85652ae788461501084f55d36.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фотовыставка о специалистах городского хозяйства Москвы открылась в парке Победы на Поклонной горе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы."Открыли новую выставку проекта #Ценныекадры в парке Победы на Поклонной горе. Ко Дню работников дорожного хозяйства в проекте появились новые герои. Горожане узнают, чем занимается гладильщица асфальта, как дорожное покрытие становится идеально ровным и почему хороший бетон – это целая наука", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме дорожников, на выставке можно увидеть фотографии инженеров и техников, кровельщика и промышленного альпиниста, экологов, энергетиков, спасателей и других специалистов городского хозяйства столицы. На выставке представлено 30 фотоисторий.В КГХ добавили, что на каждом стенде расположен QR-код. Отсканировав его с помощью смартфона, можно перейти на сайт выставочного проекта, где опубликованы интервью со специалистами.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы