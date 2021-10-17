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В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства
В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства - РИА Новости, 17.10.2021
В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства
Фотовыставка о специалистах городского хозяйства Москвы открылась в парке Победы на Поклонной горе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T16:00
2021-10-17T16:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фотовыставка о специалистах городского хозяйства Москвы открылась в парке Победы на Поклонной горе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы."Открыли новую выставку проекта #Ценныекадры в парке Победы на Поклонной горе. Ко Дню работников дорожного хозяйства в проекте появились новые герои. Горожане узнают, чем занимается гладильщица асфальта, как дорожное покрытие становится идеально ровным и почему хороший бетон – это целая наука", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме дорожников, на выставке можно увидеть фотографии инженеров и техников, кровельщика и промышленного альпиниста, экологов, энергетиков, спасателей и других специалистов городского хозяйства столицы. На выставке представлено 30 фотоисторий.В КГХ добавили, что на каждом стенде расположен QR-код. Отсканировав его с помощью смартфона, можно перейти на сайт выставочного проекта, где опубликованы интервью со специалистами.
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Новости
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РИА Новости
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общество, москва, городское хозяйство москвы
16:00 17.10.2021
 
В парке Победы открылась фотовыставка о специалистах городского хозяйства

Фотовыставка о специалистах городского хозяйства Москвы открылась в парке Победы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на площади Парка Победы на Поклонной горе
Люди на площади Парка Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фотовыставка о специалистах городского хозяйства Москвы открылась в парке Победы на Поклонной горе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.
"Открыли новую выставку проекта #Ценныекадры в парке Победы на Поклонной горе. Ко Дню работников дорожного хозяйства в проекте появились новые герои. Горожане узнают, чем занимается гладильщица асфальта, как дорожное покрытие становится идеально ровным и почему хороший бетон – это целая наука", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме дорожников, на выставке можно увидеть фотографии инженеров и техников, кровельщика и промышленного альпиниста, экологов, энергетиков, спасателей и других специалистов городского хозяйства столицы. На выставке представлено 30 фотоисторий.
В КГХ добавили, что на каждом стенде расположен QR-код. Отсканировав его с помощью смартфона, можно перейти на сайт выставочного проекта, где опубликованы интервью со специалистами.
 
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