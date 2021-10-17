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В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море

В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море - РИА Новости, 17.10.2021

В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море

Спасатели в воскресенье доставили к берегу трех магаданских рыбаков, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море, сообщает официальный сайт ГУ МЧС... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:46

2021-10-17T14:46

2021-10-17T14:46

происшествия

магаданская область

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАГАДАН, 17 окт – РИА Новости. Спасатели в воскресенье доставили к берегу трех магаданских рыбаков, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море, сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по региону.Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, почти на всей территории Магаданской области. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации существует в Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском и сохраняется в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском городских округах."По прибытии на место вызова спасатели обнаружили двух мужчин и женщину в лодке "Тайга-360" их уносило в открытое море. У рыбаков закончилось топливо и сломалась уключина, самостоятельно добраться до берега они не могли из-за сильного ветра. Спасатели доставили пострадавших на берег. Медицинская помощь рыбакам не требовалась. Всего для эвакуации привлекалось три человека и две единицы техники", - сообщает ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия