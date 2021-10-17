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Хорошие новости
https://ria.ru/20211017/more-1754926768.html
В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море
В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море - РИА Новости, 17.10.2021
В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море
Спасатели в воскресенье доставили к берегу трех магаданских рыбаков, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море, сообщает официальный сайт ГУ МЧС... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:46
2021-10-17T14:46
происшествия
магаданская область
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
хорошие новости
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МАГАДАН, 17 окт – РИА Новости. Спасатели в воскресенье доставили к берегу трех магаданских рыбаков, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море, сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по региону.Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, почти на всей территории Магаданской области. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации существует в Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском и сохраняется в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском городских округах."По прибытии на место вызова спасатели обнаружили двух мужчин и женщину в лодке "Тайга-360" их уносило в открытое море. У рыбаков закончилось топливо и сломалась уключина, самостоятельно добраться до берега они не могли из-за сильного ветра. Спасатели доставили пострадавших на берег. Медицинская помощь рыбакам не требовалась. Всего для эвакуации привлекалось три человека и две единицы техники", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20211015/most-1754819725.html
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происшествия, магаданская область, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:46 17.10.2021
 
В Магаданской области спасли рыбаков, лодку которых унесло в море

Спасатели доставили на берег трех рыбаков, лодку которых ветер уносил в открытое море

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАГАДАН, 17 окт – РИА Новости. Спасатели в воскресенье доставили к берегу трех магаданских рыбаков, лодку которых сильным ветром уносило в открытое море, сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, почти на всей территории Магаданской области. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации существует в Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском и сохраняется в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском городских округах.
"По прибытии на место вызова спасатели обнаружили двух мужчин и женщину в лодке "Тайга-360" их уносило в открытое море. У рыбаков закончилось топливо и сломалась уключина, самостоятельно добраться до берега они не могли из-за сильного ветра. Спасатели доставили пострадавших на берег. Медицинская помощь рыбакам не требовалась. Всего для эвакуации привлекалось три человека и две единицы техники", - сообщает ведомство.
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15 октября, 21:30
В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста
 
Хорошие новостиПроисшествияМагаданская областьМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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