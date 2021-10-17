https://ria.ru/20211017/mishustin-1754955979.html
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России - РИА Новости, 17.10.2021
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:11
2021-10-17T23:11
2021-10-17T23:11
экономика
андрей белоусов
антон силуанов
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ."Восемнадцатого октября Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также министр энергетики Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20210708/investitsii-1740102499.html
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экономика, андрей белоусов, антон силуанов, михаил мишустин, россия
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России
Мишустин проведет 35-е заседание совета по иностранным инвестициям в России
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России
, мероприятие состоится 18 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Восемнадцатого октября Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также министр энергетики Николай Шульгинов.