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Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России - РИА Новости, 17.10.2021
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:11
2021-10-17T23:11
экономика
андрей белоусов
антон силуанов
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ."Восемнадцатого октября Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также министр энергетики Николай Шульгинов.
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экономика, андрей белоусов, антон силуанов, михаил мишустин, россия
23:11 17.10.2021
 
Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России

Мишустин проведет 35-е заседание совета по иностранным инвестициям в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Восемнадцатого октября Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также министр энергетики Николай Шульгинов.
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ЭкономикаАндрей БелоусовАнтон СилуановМихаил МишустинРоссия
 
 
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