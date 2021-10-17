https://ria.ru/20211017/mishustin-1754955979.html

Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России

Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России - РИА Новости, 17.10.2021

Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T23:11

2021-10-17T23:11

2021-10-17T23:11

экономика

андрей белоусов

антон силуанов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, мероприятие состоится 18 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ."Восемнадцатого октября Михаил Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также министр энергетики Николай Шульгинов.

https://ria.ru/20210708/investitsii-1740102499.html

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экономика, андрей белоусов, антон силуанов, михаил мишустин, россия