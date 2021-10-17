Мишустин поздравил школьников, победивших на олимпиаде по математике
Мишустин поздравил российских школьников с победой на Международной олимпиаде по математике
CC BY 4.0 / Минпросвещения России / Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских школьников с победой на Международной олимпиаде по математике, она прошла в Бухаресте, учащиеся получили золотые и серебряные медали, сообщила пресс-служба кабмина.
"Искренне рад поздравить вас с блестящим выступлением на 13-ой олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и первым местом в общекомандном зачете. В Бухаресте вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьезных соперников", - приводятся слова Мишустина в сообщении.
Премьер-министр подчеркнул, что победа является доказательством того, что российская математическая школа - лучшая в мире.
"Золотые и серебряные медали - награда за ваш талант, упорство, целеустремлённость", - приводятся слова Мишустина в сообщении.
Он отметил работу тренеров и наставников, которые сделали все, чтобы школьники одержали победу.
"Уверен, впереди у вас - новые яркие выступления и достижения. Вы - молодцы! Мы гордимся вами", - сказал премьер-министр России .