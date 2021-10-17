https://ria.ru/20211017/mishustin-1754943938.html

Мишустин поздравил школьников, победивших на олимпиаде по математике

Мишустин поздравил школьников, победивших на олимпиаде по математике - РИА Новости, 17.10.2021

Мишустин поздравил школьников, победивших на олимпиаде по математике

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских школьников с победой на Международной олимпиаде по математике, она прошла в Бухаресте, учащиеся... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T19:31

2021-10-17T19:31

2021-10-17T19:31

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских школьников с победой на Международной олимпиаде по математике, она прошла в Бухаресте, учащиеся получили золотые и серебряные медали, сообщила пресс-служба кабмина.Премьер-министр подчеркнул, что победа является доказательством того, что российская математическая школа - лучшая в мире."Золотые и серебряные медали - награда за ваш талант, упорство, целеустремлённость", - приводятся слова Мишустина в сообщении.Он отметил работу тренеров и наставников, которые сделали все, чтобы школьники одержали победу."Уверен, впереди у вас - новые яркие выступления и достижения. Вы - молодцы! Мы гордимся вами", - сказал премьер-министр России .

https://ria.ru/20211014/konkurs-1754589458.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия