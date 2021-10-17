https://ria.ru/20211017/migranty-1754930172.html

В Варшаве прошел митинг против жестокого обращения с мигрантами

В Варшаве прошел митинг против жестокого обращения с мигрантами - РИА Новости, 17.10.2021

В Варшаве прошел митинг против жестокого обращения с мигрантами

Уличная акция протеста с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе Польши с Белоруссией, прошла в Варшаве, передает... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:34

2021-10-17T15:34

2021-10-17T20:02

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ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Уличная акция протеста с требованием предоставить убежище нелегальным мигрантам, застрявшим на границе Польши с Белоруссией, прошла в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Митинг состоялся под лозунгом "Прекратите пытки на границе!". Организаторы отметили, что в течении последних недель там скончались несколько человек, пытавшихся вне пункта пропуска проникнуть из Белоруссии в Польшу."Польские власти уже почти два месяца принимают меры, из-за которых погибли по меньшей мере шесть человек, ищущих убежища в Польше и Европе. Жизни еще нескольких сотен человек, пытающихся выбраться из приграничных лесов, находятся под угрозой. Среди них есть маленькие дети. Это беженцы и беженки из Ирака, Афганистана, Сирии, Турции и других стран, где их ждет война, преследование и насилие", — говорится в заявлении.Участники убеждены, что действия властей страны противоречат международному праву и международным принципам гуманитарной помощи"Польские спецслужбы не допускают этих лиц к процедуре предоставления убежища, не оказывают медицинскую помощь и осуществляют незаконный вывоз беженцев на польско-белорусскую границу", - заявили организаторы.Акция протеста началась на площади Шарля де Голля в центре Варшавы. Ее участники прошли маршем, останавливаясь у сейма и на площади Конституции.С криками "Позор" и лозунгами "Нет пыткам на границе", "Мы человеколюбивая страна" несколько тысяч протестующих двинулись по проезжей части к площади Трех крестов. Полиции пришлось перекрыть движение транспорта по ряду улиц, в том числе по Иерусалимским аллеям и аллеям Уяздовским.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более семи тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.Часть нелегалов, окруженные с одной стороны белорусскими, а с другой стороны польскими пограничниками, разбили лагерь прямо на границе. Польская сторона настаивает на том, что они находятся физически не на нейтральной, а на белорусской территории.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

https://ria.ru/20211015/polsha-1754761209.html

https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митинг в Варшаве: "Нет пыткам на границе" В Варшаве проходит акция с требованием к польским властям предоставить убежище мигрантам, заблокированным на границе. Участники вышли с лозунгами "Позор" и "Нет пыткам на границе". 2021-10-17T15:34 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, варшава, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты