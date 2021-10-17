https://ria.ru/20211017/messendzher-1754831206.html
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах - РИА Новости, 17.10.2021
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T03:15
2021-10-17T03:15
2021-10-17T03:15
общество
технологии
рэу имени г. в. плеханова
россия
инга корягина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина.Важным момент — выбор времени написания, чтобы не потревожить собеседника в неудобный для него момент.Также эксперт не рекомендует менять время или место встречи в переписке, поскольку есть риск того, что собеседник не получит сообщение.Особое внимание Корягина предлагает уделять деловой переписке в мессенджер. Она напомнила, что уровень формальности не должен снижаться. Так, например, не стоит использовать эмоджи или фамильярный стиль общения, заключила она.
https://ria.ru/20211015/messendzhery-1754660234.html
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общество, технологии, рэу имени г. в. плеханова, россия, инга корягина
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
Эксперт Корягина: в деловой переписке в мессенджерах не следует использовать эмоджи