https://ria.ru/20211017/messendzher-1754831206.html

Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах

Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах - РИА Новости, 17.10.2021

Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах

При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T03:15

2021-10-17T03:15

2021-10-17T03:15

общество

технологии

рэу имени г. в. плеханова

россия

инга корягина

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина.Важным момент — выбор времени написания, чтобы не потревожить собеседника в неудобный для него момент.Также эксперт не рекомендует менять время или место встречи в переписке, поскольку есть риск того, что собеседник не получит сообщение.Особое внимание Корягина предлагает уделять деловой переписке в мессенджер. Она напомнила, что уровень формальности не должен снижаться. Так, например, не стоит использовать эмоджи или фамильярный стиль общения, заключила она.

https://ria.ru/20211015/messendzhery-1754660234.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, рэу имени г. в. плеханова, россия, инга корягина