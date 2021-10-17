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Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах - РИА Новости, 17.10.2021
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T03:15
2021-10-17T03:15
общество
технологии
рэу имени г. в. плеханова
россия
инга корягина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина.Важным момент — выбор времени написания, чтобы не потревожить собеседника в неудобный для него момент.Также эксперт не рекомендует менять время или место встречи в переписке, поскольку есть риск того, что собеседник не получит сообщение.Особое внимание Корягина предлагает уделять деловой переписке в мессенджер. Она напомнила, что уровень формальности не должен снижаться. Так, например, не стоит использовать эмоджи или фамильярный стиль общения, заключила она.
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общество, технологии, рэу имени г. в. плеханова, россия, инга корягина
03:15 17.10.2021
 
Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах

Эксперт Корягина: в деловой переписке в мессенджерах не следует использовать эмоджи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При переписке в мессенджерах, как и при любом другом общении, важно соблюдать определенный этикет, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина.
Важным момент — выбор времени написания, чтобы не потревожить собеседника в неудобный для него момент.
"Ваше сообщение может появиться во всплывающем окне в самый неподходящий момент для того, кто находится на другом конце общения. Прежде чем написать, подумайте, сколько времени займет ответ на ваше сообщение у собеседника — пишите только в том случае, если это важно и безотлагательно, кратко и по делу", — пояснила Корягина.
Также эксперт не рекомендует менять время или место встречи в переписке, поскольку есть риск того, что собеседник не получит сообщение.
Особое внимание Корягина предлагает уделять деловой переписке в мессенджер. Она напомнила, что уровень формальности не должен снижаться. Так, например, не стоит использовать эмоджи или фамильярный стиль общения, заключила она.
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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ОбществоТехнологииРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияИнга Корягина
 
 
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