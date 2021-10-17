https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html

Зеленский решил шантажировать Путина

В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина - РИА Новости, 17.10.2021

Зеленский решил шантажировать Путина

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T21:40

2021-10-17T21:40

2021-10-17T21:41

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и предположил, что Киев взял политика в заложники, чтобы шантажировать Москву.Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила у него наличие гражданства РФ."Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира – ред.) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - написал он в своем Telegram-канале.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

киев

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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь