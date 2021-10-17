Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html
Зеленский решил шантажировать Путина
В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина - РИА Новости, 17.10.2021
Зеленский решил шантажировать Путина
Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T21:40
2021-10-17T21:41
в мире
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154331/84/1543318431_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_07b1c53582f8258e7c53bb98800d48f9.jpg
КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и предположил, что Киев взял политика в заложники, чтобы шантажировать Москву.Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила у него наличие гражданства РФ."Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира – ред.) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - написал он в своем Telegram-канале.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154331/84/1543318431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30ab919945baec9f915f6bea3d5068ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
21:40 17.10.2021 (обновлено: 21:41 17.10.2021)
 
В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина

Депутат Рады Кузьмин: Медведчука взяли в заложники, чтобы шантажировать Путина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и предположил, что Киев взял политика в заложники, чтобы шантажировать Москву.
Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила у него наличие гражданства РФ.
"Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира – ред.) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 07:13
В Раде рассказали, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния