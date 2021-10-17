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Зеленский решил шантажировать Путина
В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина - РИА Новости, 17.10.2021
Зеленский решил шантажировать Путина
Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T21:40
2021-10-17T21:40
2021-10-17T21:41
в мире
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и предположил, что Киев взял политика в заложники, чтобы шантажировать Москву.Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила у него наличие гражданства РФ."Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира – ред.) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - написал он в своем Telegram-канале.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
21:40 17.10.2021 (обновлено: 21:41 17.10.2021)
В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина
Депутат Рады Кузьмин: Медведчука взяли в заложники, чтобы шантажировать Путина