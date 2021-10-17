https://ria.ru/20211017/medved-1754919964.html
Разъяренный медведь набросился на беременную дрессировщицу. Видео
В Орле разъяренный медведь напал на беременную дрессировщицу - РИА Новости, 17.10.2021
Разъяренный медведь набросился на беременную дрессировщицу. Видео
В цирке в Орле медведь напал на ассистентку дрессировщика. Видео инцидента опубликовал RT. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:55
2021-10-17T12:55
2021-10-17T16:03
происшествия
орел
нижний тагил
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В цирке в Орле медведь напал на ассистентку дрессировщика. Видео инцидента опубликовал RT.На кадрах видно, как ассистентка подходит к медведю, который поначалу ведет себя спокойно, но затем вдруг нападает на нее и валит на землю. Двое мужчин с трудом пытаются оттащить зверя от женщины.Как пишут местные СМИ, инцидент произошел накануне во время вечернего шоу. Дрессировщицу, которая, как предполагается, беременна, госпитализировали.В региональном главке Следственного комитета сообщили, что с самой женщиной все в порядке, но мужчина, который ей помогал, получил серьезные ранения. Ведомство проводит проверку, к делу также подключилась прокуратура.
https://ria.ru/20210717/lev-1741696473.html
орел
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, орел, нижний тагил
12:55 17.10.2021 (обновлено: 16:03 17.10.2021)
В Орле разъяренный медведь напал на беременную дрессировщицу
В Орле разъяренный медведь напал в цирке на беременную дрессировщицу
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
В цирке в Орле
медведь напал на ассистентку дрессировщика. Видео инцидента опубликовал RT
.
На кадрах видно, как ассистентка подходит к медведю, который поначалу ведет себя спокойно, но затем вдруг нападает на нее и валит на землю. Двое мужчин с трудом пытаются оттащить зверя от женщины.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел накануне во время вечернего шоу. Дрессировщицу, которая, как предполагается, беременна, госпитализировали.
В региональном главке Следственного комитета сообщили, что с самой женщиной все в порядке, но мужчина, который ей помогал, получил серьезные ранения. Ведомство проводит проверку, к делу также подключилась прокуратура.