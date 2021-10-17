https://ria.ru/20211017/mechta-1754898236.html

На Украине придумали хитрый план, как спастись за счет "мечты "Газпрома"

В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину - РИА Новости, 17.10.2021

На Украине придумали хитрый план, как спастись за счет "мечты "Газпрома"

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T03:47

2021-10-17T03:47

2021-10-17T12:48

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине.Политик отметил, что мощность ГТС страны составляет 145 миллиардов кубов газа, в то время как суммарная мощность обходящих Украину газопроводов, построенных за последние 20 лет, — 180 миллиардов кубов в год.Экс-парламентарий также отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает четырех миллиардов кубов газа, деньги на которые в бюджете страны отсутствуют.Кроме того, политик назвал ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической и подчеркнул, что альтернативы российскому газу для Украины не существует.

https://ria.ru/20211016/udar-1754831937.html

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в мире, украина, европа, евросоюз, газпром, евгений мураев, россия