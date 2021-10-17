03:47 17.10.2021 (обновлено: 12:48 17.10.2021)
В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
Мураев: декарбонизация Европы является мечтой "Газпрома", которая спасет ГТС Украины
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине.
Политик отметил, что мощность ГТС страны составляет 145 миллиардов кубов газа, в то время как суммарная мощность обходящих Украину газопроводов, построенных за последние 20 лет, — 180 миллиардов кубов в год.
"Если посмотреть на потребление Европейским союзом газа, то можно сказать, что это то количество (180 миллиардов кубов ежегодно. — Прим. ред.), которое потребляла Европа последние годы. Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы, возможно, появится будущее", — заявил Мураев.
Экс-парламентарий также отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает четырех миллиардов кубов газа, деньги на которые в бюджете страны отсутствуют.
Кроме того, политик назвал ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической и подчеркнул, что альтернативы российскому газу для Украины не существует.