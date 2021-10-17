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На Украине придумали хитрый план, как спастись за счет "мечты "Газпрома"
В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину - РИА Новости, 17.10.2021
На Украине придумали хитрый план, как спастись за счет "мечты "Газпрома"
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T03:47
2021-10-17T12:48
в мире
украина
европа
евросоюз
газпром
евгений мураев
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине.Политик отметил, что мощность ГТС страны составляет 145 миллиардов кубов газа, в то время как суммарная мощность обходящих Украину газопроводов, построенных за последние 20 лет, — 180 миллиардов кубов в год.Экс-парламентарий также отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает четырех миллиардов кубов газа, деньги на которые в бюджете страны отсутствуют.Кроме того, политик назвал ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической и подчеркнул, что альтернативы российскому газу для Украины не существует.
https://ria.ru/20211016/udar-1754831937.html
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в мире, украина, европа, евросоюз, газпром, евгений мураев, россия
03:47 17.10.2021 (обновлено: 12:48 17.10.2021)
 
В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину

Мураев: декарбонизация Европы является мечтой "Газпрома", которая спасет ГТС Украины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине.
Политик отметил, что мощность ГТС страны составляет 145 миллиардов кубов газа, в то время как суммарная мощность обходящих Украину газопроводов, построенных за последние 20 лет, — 180 миллиардов кубов в год.

"Если посмотреть на потребление Европейским союзом газа, то можно сказать, что это то количество (180 миллиардов кубов ежегодно. — Прим. ред.), которое потребляла Европа последние годы. Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы, возможно, появится будущее", — заявил Мураев.

Экс-парламентарий также отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает четырех миллиардов кубов газа, деньги на которые в бюджете страны отсутствуют.
Кроме того, политик назвал ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической и подчеркнул, что альтернативы российскому газу для Украины не существует.
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В миреУкраинаЕвропаЕвросоюзГазпромЕвгений МураевРоссия
 
 
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