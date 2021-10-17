https://ria.ru/20211017/lnr-1754941057.html
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ - РИА Новости, 17.10.2021
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ
Луганский офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства, заявили в МИД ЛНР. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:25
2021-10-17T18:25
2021-10-17T20:46
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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Луганский офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства, заявили в МИД ЛНР."Офис <...> и продолжает работать обычном режиме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Ранее глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил Reuters, что миссия приостановила свою деятельность из соображений безопасности — в пятницу в центре Донецка началась акция протеста у гостиницы, где размещаются ее сотрудники.В ЛНР также сообщили, что замглавы СММ ОБСЕ Марк Этерингтон посетил Луганск, где обсудил задержание украинскими силовиками наблюдателя самопровозглашенной республики в СЦКК Андрея Косяка.Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20211017/donbass-1754925847.html
https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html
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в мире, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:25 17.10.2021 (обновлено: 20:46 17.10.2021)
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ
МИД ЛНР опроверг сообщения о завершении миссии ОБСЕ