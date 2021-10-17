Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/lnr-1754941057.html
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ - РИА Новости, 17.10.2021
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ
Луганский офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства, заявили в МИД ЛНР. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:25
2021-10-17T20:46
в мире
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eb7d18e7d0d2cf5acc202d03610afcb.jpg
ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Луганский офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства, заявили в МИД ЛНР."Офис &lt;...&gt; и продолжает работать обычном режиме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Ранее глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил Reuters, что миссия приостановила свою деятельность из соображений безопасности — в пятницу в центре Донецка началась акция протеста у гостиницы, где размещаются ее сотрудники.В ЛНР также сообщили, что замглавы СММ ОБСЕ Марк Этерингтон посетил Луганск, где обсудил задержание украинскими силовиками наблюдателя самопровозглашенной республики в СЦКК Андрея Косяка.Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20211017/donbass-1754925847.html
https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371176_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_e16623d1e050c37356a561f419c848ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:25 17.10.2021 (обновлено: 20:46 17.10.2021)
 
В ЛНР опровергли сообщения о завершении миссии ОБСЕ

МИД ЛНР опроверг сообщения о завершении миссии ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Луганский офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства, заявили в МИД ЛНР.
"Офис <...> и продолжает работать обычном режиме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
Вчера, 14:36
ЛНР обвинила Киев в слежке за патрулями ОБСЕ в Донбассе
Ранее глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил Reuters, что миссия приостановила свою деятельность из соображений безопасности — в пятницу в центре Донецка началась акция протеста у гостиницы, где размещаются ее сотрудники.
В ЛНР также сообщили, что замглавы СММ ОБСЕ Марк Этерингтон посетил Луганск, где обсудил задержание украинскими силовиками наблюдателя самопровозглашенной республики в СЦКК Андрея Косяка.
Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.
Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:39
ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения
 
В миреОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния