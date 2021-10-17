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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211017/kurs-1754830468.html
Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года - РИА Новости, 17.10.2021
Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
Серьезные колебания рубля от нынешнего курса по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T01:15
2021-10-17T05:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
санкт-петербургский государственный университет
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Серьезные колебания рубля от нынешнего курса по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Так, высокие цены на сырье, быстрое восстановление экономики России, жесткая политика ЦБ стали факторами, играющими на пользу рублю.При этом, подчеркнул собеседник агентства, на российскую валюту давит усиление санкционной риторики США, а также преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.Также негативные факторы компенсируются позитивом, поэтому отклонение текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятно, заключил эксперт.
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экономика, рубль, доллар, сша, санкт-петербургский государственный университет, центральный банк рф (цб рф), россия, александр казанский
01:15 17.10.2021 (обновлено: 05:43 17.10.2021)
 
Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года

Эксперт Казанский: серьезные колебания курса рубля к доллару и евро маловероятны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Серьезные колебания рубля от нынешнего курса по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
"Большинство экспертов сходятся во мнении, что данные факторы будут уравновешивать друг друга до конца года, и отклонения от текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятны", — сказал он.
Так, высокие цены на сырье, быстрое восстановление экономики России, жесткая политика ЦБ стали факторами, играющими на пользу рублю.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, на российскую валюту давит усиление санкционной риторики США, а также преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.
Также негативные факторы компенсируются позитивом, поэтому отклонение текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятно, заключил эксперт.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАСанкт-Петербургский государственный университетЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияАлександр Казанский
 
 
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