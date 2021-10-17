https://ria.ru/20211017/kurs-1754830468.html

Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года

Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года - РИА Новости, 17.10.2021

Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года

Серьезные колебания рубля от нынешнего курса по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T01:15

2021-10-17T01:15

2021-10-17T05:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

сша

санкт-петербургский государственный университет

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Серьезные колебания рубля от нынешнего курса по отношению к доллару и евро маловероятны, поскольку позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Так, высокие цены на сырье, быстрое восстановление экономики России, жесткая политика ЦБ стали факторами, играющими на пользу рублю.При этом, подчеркнул собеседник агентства, на российскую валюту давит усиление санкционной риторики США, а также преобладание операций carry-trade со стороны нерезидентов на российском фондовом рынке.Также негативные факторы компенсируются позитивом, поэтому отклонение текущего индикативного уровня курса рубля к доллару и евро очень маловероятно, заключил эксперт.

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экономика, рубль, доллар, сша, санкт-петербургский государственный университет, центральный банк рф (цб рф), россия, александр казанский