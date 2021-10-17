https://ria.ru/20211017/kurily-1754900812.html

На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов

На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов - РИА Новости, 17.10.2021

На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов

Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T06:04

2021-10-17T06:04

2021-10-17T06:04

туризм

общество

курильские острова

михаил мишустин

новости - туризм

итуруп

дмитрий григоренко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a11f1fa8e7970ce5ab048e31ca99b4fd.jpg

ИТУРУП (Курильские острова), 17 окт - РИА Новости. Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина.Григоренко добавил, что уже обсудил это с местными властями.

https://ria.ru/20211015/kurily-1754679253.html

курильские острова

итуруп

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курильские острова, михаил мишустин, новости - туризм, итуруп, дмитрий григоренко, россия