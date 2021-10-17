Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211017/kurily-1754900812.html
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов - РИА Новости, 17.10.2021
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов
Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T06:04
2021-10-17T06:04
туризм
общество
курильские острова
михаил мишустин
новости - туризм
итуруп
дмитрий григоренко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a11f1fa8e7970ce5ab048e31ca99b4fd.jpg
ИТУРУП (Курильские острова), 17 окт - РИА Новости. Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина.Григоренко добавил, что уже обсудил это с местными властями.
https://ria.ru/20211015/kurily-1754679253.html
курильские острова
итуруп
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b13d87ded42a41d8a2d16fb7d0171aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, курильские острова, михаил мишустин, новости - туризм, итуруп, дмитрий григоренко, россия
06:04 17.10.2021
 
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов

Зампред правительства Григоренко: Курильским островам для привлечения туристов нужен пиар

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ИТУРУП (Курильские острова), 17 окт - РИА Новости. Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина.
"Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", - сказал он.
Григоренко добавил, что уже обсудил это с местными властями.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 09:35
МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах
 
ТуризмОбществоКурильские островаМихаил МишустинНовости - ТуризмИтурупДмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
12:44Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле, сообщил источник
12:23Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
12:19В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
12:19СМИ уточнили данные о похищенных на Гаити миссионерах
12:13Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в наркодиспансере Якутска
12:11В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
12:05Источник опроверг сообщения о проблемах с прилетом патриарха Кирилла в Орел
12:03"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
11:45Российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике
11:45В Москве за сутки госпитализировали 1357 человек с COVID-19
11:41Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:40Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
11:39СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании
11:35В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19
11:33В Москве за сутки выявили 6740 случаев COVID-19
11:33Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
11:32В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
11:24Собянин поздравил работников дорожного хозяйства
11:11Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Лента новостейМолния