https://ria.ru/20211017/kurily-1754900812.html
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов - РИА Новости, 17.10.2021
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов
Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T06:04
2021-10-17T06:04
2021-10-17T06:04
туризм
общество
курильские острова
михаил мишустин
новости - туризм
итуруп
дмитрий григоренко
россия
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ИТУРУП (Курильские острова), 17 окт - РИА Новости. Развитие инфраструктуры и пиар нужны Курильским островам для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина.Григоренко добавил, что уже обсудил это с местными властями.
https://ria.ru/20211015/kurily-1754679253.html
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общество, курильские острова, михаил мишустин, новости - туризм, итуруп, дмитрий григоренко, россия
На Курилах рассказали, что нужно островам для привлечения туристов
Зампред правительства Григоренко: Курильским островам для привлечения туристов нужен пиар