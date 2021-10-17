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В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию - РИА Новости, 17.10.2021
В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:19
2021-10-17T12:19
в мире
киев
оон
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
петр порошенко
военно-морские силы украины
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал профанацией заявление украинских властей о намерении "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге и призвал не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года."Украина, на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива. Пролив - зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, все претензии украинской стороны на Керченский пролив - сплошная профанация."Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились", - сказал Молохов.По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией "Таврида" (Брюссель)."Одним из ключевых элементов сценария трибунала могло бы стать проведение в открытом море своеобразного следственного эксперимента для суда с воссозданием той реальной ситуации, которая возникла в ноябре 2018 года у берегов Крыма по вине бывшего украинского президента (этот пост в то время занимал Петр Порошенко – ред.) и руководителей военно-морского флота", - сказал Молохов.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России. МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/ukraina-1754907880.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/ukraina-1754881499.html
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в мире, киев, оон, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, военно-морские силы украины, дмитрий кулеба, игорь воронченко, россия
12:19 17.10.2021
 
В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию

В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал профанацией заявление украинских властей о намерении "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге и призвал не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года.
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"Украина, на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива. Пролив - зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, все претензии украинской стороны на Керченский пролив - сплошная профанация.
"Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились", - сказал Молохов.
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По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией "Таврида" (Брюссель).
"Одним из ключевых элементов сценария трибунала могло бы стать проведение в открытом море своеобразного следственного эксперимента для суда с воссозданием той реальной ситуации, которая возникла в ноябре 2018 года у берегов Крыма по вине бывшего украинского президента (этот пост в то время занимал Петр Порошенко – ред.) и руководителей военно-морского флота", - сказал Молохов.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
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Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России. МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
 
В миреКиевООНРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Петр ПорошенкоВоенно-морские силы УкраиныДмитрий КулебаИгорь ВоронченкоРоссия
 
 
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