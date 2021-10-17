В Крыму ответили на намерение Киева "задавить" Россию
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал профанацией заявление украинских властей о намерении "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге и призвал не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года.
"Украина, на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива. Пролив - зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, все претензии украинской стороны на Керченский пролив - сплошная профанация.
"Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились", - сказал Молохов.
По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией "Таврида" (Брюссель).
"Одним из ключевых элементов сценария трибунала могло бы стать проведение в открытом море своеобразного следственного эксперимента для суда с воссозданием той реальной ситуации, которая возникла в ноябре 2018 года у берегов Крыма по вине бывшего украинского президента (этот пост в то время занимал Петр Порошенко – ред.) и руководителей военно-морского флота", - сказал Молохов.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России. МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".