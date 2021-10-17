https://ria.ru/20211017/kreml-1754922536.html

В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского

В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.10.2021

В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского

Пока особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается из-за действий украинских властей:... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:38

2021-10-17T13:38

2021-10-17T15:25

украина

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Пока особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается из-за действий украинских властей: Киев не выполняет минские соглашения по Донбассу и проводит законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход из договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211016/udar-1754831937.html

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россия

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украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия