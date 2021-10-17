https://ria.ru/20211017/kreml-1754922536.html
В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского
В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.10.2021
В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского
Пока особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается из-за действий украинских властей:... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:38
2021-10-17T13:38
2021-10-17T15:25
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Пока особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается из-за действий украинских властей: Киев не выполняет минские соглашения по Донбассу и проводит законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход из договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие", - добавил Песков.
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украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
13:38 17.10.2021 (обновлено: 15:25 17.10.2021)
В Кремле рассказали о перспективах разговора Путина и Зеленского
Песков не увидел перспектив для разговора Путина и Зеленского