Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211017/krasnoyarsk-1754929688.html
В Красноярском крае введут QR-коды
В Красноярском крае введут QR-коды - РИА Новости, 17.10.2021
В Красноярском крае введут QR-коды
Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей"... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:23
2021-10-17T16:38
распространение коронавируса
красноярский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742380202_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_6444d93625f63f28bab26512cd117a74.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей" заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов."С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия", - сказал Подкорытов.В регионе с начала пандемии было выявлено свыше 123 тысяч носителей COVID-19, в том числе за прошедшие сутки 478 случаев заболевания.
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742380202_277:0:2932:1991_1920x0_80_0_0_b80f9668a342537392868ff29840e9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество
15:23 17.10.2021 (обновлено: 16:38 17.10.2021)
 
В Красноярском крае введут QR-коды

В Красноярском крае с 1 ноября введут QR-коды для допуска на спортивные мероприятия

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей" заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.
"С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия", - сказал Подкорытов.
В регионе с начала пандемии было выявлено свыше 123 тысяч носителей COVID-19, в том числе за прошедшие сутки 478 случаев заболевания.
 
Распространение коронавирусаКрасноярский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния