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В Красноярском крае введут QR-коды
В Красноярском крае введут QR-коды - РИА Новости, 17.10.2021
В Красноярском крае введут QR-коды
Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей"... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:23
2021-10-17T15:23
2021-10-17T16:38
распространение коронавируса
красноярский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
общество
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей" заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов."С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия", - сказал Подкорытов.В регионе с начала пандемии было выявлено свыше 123 тысяч носителей COVID-19, в том числе за прошедшие сутки 478 случаев заболевания.
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РИА Новости
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красноярский край, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество
15:23 17.10.2021 (обновлено: 16:38 17.10.2021)
В Красноярском крае введут QR-коды
В Красноярском крае с 1 ноября введут QR-коды для допуска на спортивные мероприятия