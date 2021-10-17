https://ria.ru/20211017/krasnoyarsk-1754929688.html

В Красноярском крае введут QR-коды

В Красноярском крае введут QR-коды - РИА Новости, 17.10.2021

В Красноярском крае введут QR-коды

Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей"... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:23

2021-10-17T15:23

2021-10-17T16:38

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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края планируют ввести с 1 ноября допуск на объекты культуры и спортивные мероприятия по QR-кодам, заявил в эфире телеканала "Енисей" заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов."С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры – театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия", - сказал Подкорытов.В регионе с начала пандемии было выявлено свыше 123 тысяч носителей COVID-19, в том числе за прошедшие сутки 478 случаев заболевания.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество