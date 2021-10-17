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https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754915085.html
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 17.10.2021
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:40
2021-10-17T11:53
распространение коронавируса
общество
республика тыва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети "ВКонтакте"."С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в республике высокая заболеваемость среди детей. Так, по данным на субботу, за четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет. Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, объектах дополнительного образования детей.В Роспотребнадзоре отметили, что указом главы региона было поручено еще с 10 июля внедрение системы QR-кодов для допуска на объекты, что не было исполнено.
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общество, республика тыва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:40 17.10.2021 (обновлено: 11:53 17.10.2021)
 
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу

Тува с 1 ноября вводит QR-коды для посещения объектов культуры, спорта и общепита

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети "ВКонтакте".
"С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в республике высокая заболеваемость среди детей. Так, по данным на субботу, за четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет. Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, объектах дополнительного образования детей.
В Роспотребнадзоре отметили, что указом главы региона было поручено еще с 10 июля внедрение системы QR-кодов для допуска на объекты, что не было исполнено.
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