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Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 17.10.2021
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:40
2021-10-17T11:40
2021-10-17T11:53
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети "ВКонтакте"."С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в республике высокая заболеваемость среди детей. Так, по данным на субботу, за четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет. Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, объектах дополнительного образования детей.В Роспотребнадзоре отметили, что указом главы региона было поручено еще с 10 июля внедрение системы QR-кодов для допуска на объекты, что не было исполнено.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, республика тыва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:40 17.10.2021 (обновлено: 11:53 17.10.2021)
Тува ужесточит ограничения по коронавирусу
Тува с 1 ноября вводит QR-коды для посещения объектов культуры, спорта и общепита
КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости.
С 1 ноября в Туве
вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора
в социальной сети "ВКонтакте
".
"С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в республике высокая заболеваемость среди детей. Так, по данным на субботу, за четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет. Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, объектах дополнительного образования детей.
В Роспотребнадзоре отметили, что указом главы региона было поручено еще с 10 июля внедрение системы QR-кодов для допуска на объекты, что не было исполнено.