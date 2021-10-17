https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754915085.html

Тува ужесточит ограничения по коронавирусу

Тува ужесточит ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 17.10.2021

Тува ужесточит ограничения по коронавирусу

С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T11:40

2021-10-17T11:40

2021-10-17T11:53

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КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID-19, сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети "ВКонтакте"."С 1 ноября по предложению главного государственного санитарного врача на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам на объекты культуры, спорта, общественного питания, торговые центры, гостиницы и т.д. При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в республике высокая заболеваемость среди детей. Так, по данным на субботу, за четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет. Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, объектах дополнительного образования детей.В Роспотребнадзоре отметили, что указом главы региона было поручено еще с 10 июля внедрение системы QR-кодов для допуска на объекты, что не было исполнено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика тыва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии