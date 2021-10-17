https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914819.html

В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2021

В России за сутки умерли 997 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждено 997 смертей пациентов с COVID-19, всего за время пандемии скончались 223 312 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T11:35

2021-10-17T11:35

2021-10-17T11:49

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 997 смертей пациентов с COVID-19, всего за время пандемии скончались 223 312 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 997 смертей… За весь период по России умерло 223 312 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждена смерть 70 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 65, в Краснодарском крае – 39.

https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914478.html

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2021

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество