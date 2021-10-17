11:33 17.10.2021 (обновлено: 12:32 17.10.2021)
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
В России впервые выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2925 (8,5 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 33 208 инфицированных. Темп прироста продолжает увеличиваться — с 0,42 до 0,43 процента. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 992 687 человек.
Умерли за сутки 997 пациентов (днем ранее было 1002), а общее число летальных исходов достигло 223 312.
Выписались после лечения 18 717 человек, а в целом выздоровевших 7 000 624.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6740 (днем ранее было 6545), Санкт-Петербурге — 3323, Подмосковье — 2759, Самарской области — 896, Нижегородской — 711, Воронежской — 673, Башкирии — 661, Пермском крае — 594, Свердловской области — 590, Крыму — 586.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 23.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.