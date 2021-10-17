https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914478.html

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 17.10.2021

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, обновляет максимум уже четвертый день подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T11:33

2021-10-17T11:33

2021-10-17T12:32

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, обновляет максимум уже четвертый день подряд, следует из данных оперативного штаба.Накануне зарегистрировали 33 208 инфицированных. Темп прироста продолжает увеличиваться — с 0,42 до 0,43 процента. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 992 687 человек.Умерли за сутки 997 пациентов (днем ранее было 1002), а общее число летальных исходов достигло 223 312.Выписались после лечения 18 717 человек, а в целом выздоровевших 7 000 624.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6740 (днем ранее было 6545), Санкт-Петербурге — 3323, Подмосковье — 2759, Самарской области — 896, Нижегородской — 711, Воронежской — 673, Башкирии — 661, Пермском крае — 594, Свердловской области — 590, Крыму — 586.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 18, а в Магаданской области — 23.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754853571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии