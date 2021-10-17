https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914215.html
В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2021
В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 717 человек после COVID-19, за все время - 7 000 624, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:32
2021-10-17T11:32
2021-10-17T11:35
распространение коронавируса
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здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 717 человек после COVID-19, за все время - 7 000 624, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 717 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 000 624", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3206 человек, Подмосковье - 1290, в Санкт-Петербурге - 924.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия
11:32 17.10.2021 (обновлено: 11:35 17.10.2021)
В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 717 человек выздоровели от COVID-19, за все время — 7 000 624