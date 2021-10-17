https://ria.ru/20211017/klinton-1754940246.html

Билла Клинтона выписали из больницы

Билла Клинтона выписали из больницы - РИА Новости, 17.10.2021

Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T18:08

2021-10-17T18:08

2021-10-17T19:56

в мире

сша

билл клинтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/01/1025530195_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_5a46fcb8a2a7e9f7ae385b9689195e01.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы."Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков", — заявил директор учреждения Алпеш Амин.Клинтон находился в больнице с 12 октября. Его госпитализировали с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.

https://ria.ru/20160819/1474569085.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, билл клинтон