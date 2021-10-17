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Билла Клинтона выписали из больницы
Билла Клинтона выписали из больницы - РИА Новости, 17.10.2021
Билла Клинтона выписали из больницы
Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:08
2021-10-17T19:56
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы."Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков", — заявил директор учреждения Алпеш Амин.Клинтон находился в больнице с 12 октября. Его госпитализировали с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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в мире, сша, билл клинтон
18:08 17.10.2021 (обновлено: 19:56 17.10.2021)
 
Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президента США Клинтона, госпитализированного с заражением крови, выписали из больницы

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы.
"Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков", — заявил директор учреждения Алпеш Амин.
Клинтон находился в больнице с 12 октября. Его госпитализировали с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
Президент Билл Клинтон покидает Белый дом в Милуоки. 1 июня 1993 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
19 августа 2016, 03:02
Биография Билла Клинтона19 августа 42-му президенту США Уильяму Джефферсону Блайт III (Клинтону) исполняется 70 лет.
 
В миреСШАБилл Клинтон
 
 
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