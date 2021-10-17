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Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС
Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС - РИА Новости, 17.10.2021
Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся сегодня с Международной космической станции, прилетели в Россию, сообщил... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T19:54
2021-10-17T20:20
казахстан
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
кино
юлия пересильд
космос
клим шипенко
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся сегодня с Международной космической станции, прилетели в Россию, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В 18:33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.Как уточнили в "Роскосмосе", им предстоит пройти медицинское обследование, программу послеполетных научных экспериментов и реабилитации.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи в Казахстане. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на станцию 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754915817.html
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казахстан, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), кино, юлия пересильд, космос, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос
19:54 17.10.2021 (обновлено: 20:20 17.10.2021)
 
Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС

Трое членов первого в истории киноэкипажа вернулись в Россию после полета на МКС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Центра подготовки космонавтов с членами экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию на борту в аэропорту Чкаловский
Самолет Центра подготовки космонавтов с членами экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию на борту в аэропорту Чкаловский - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся сегодня с Международной космической станции, прилетели в Россию, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В 18:33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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Как уточнили в "Роскосмосе", им предстоит пройти медицинское обследование, программу послеполетных научных экспериментов и реабилитации.
Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи в Казахстане. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на станцию 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
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КазахстанРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)КиноЮлия ПересильдКосмосКлим ШипенкоРоссияПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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