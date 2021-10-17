https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html

Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС

Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС - РИА Новости, 17.10.2021

Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся сегодня с Международной космической станции, прилетели в Россию, сообщил... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T19:54

2021-10-17T19:54

2021-10-17T20:20

казахстан

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

кино

юлия пересильд

космос

клим шипенко

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, вернувшиеся сегодня с Международной космической станции, прилетели в Россию, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В 18:33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.Как уточнили в "Роскосмосе", им предстоит пройти медицинское обследование, программу послеполетных научных экспериментов и реабилитации.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи в Казахстане. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на станцию 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754915817.html

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754926174.html

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