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Культура
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754915817.html
Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю
Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю - РИА Новости, 17.10.2021
Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю
Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:47
2021-10-17T11:58
культура
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
россия
полет первого "киноэкипажа" в космос
новости - туризм
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Минувшей ночью они и Новицкий попрощались с остающимися на станции россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке и перешли в "Союз МС-18".В 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 он приземлился в казахстанской степи.При спуске на Землю экипаж "Союза" испытал перегрузки в 4,05g. Тем не менее Пересильд, Климов и Шипенко чувствуют себя хорошо, сообщил "Роскосмос".Приземлившийся спускаемый аппарат взяла под охрану служба поисково-спасательного обеспечения. Она помогла экипажу выбраться наружу. Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине, после выбрались режиссер и актриса.Затем экипаж доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где они будут проходить реабилитацию. По словам космонавта, заместителя директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Котова, это займет несколько дней."Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что все нормально", — сказал он.Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст первую послеполетную пресс-конференцию."Немножко грустно"После посадки Юлия Пересильд призналась, что ей немного грустно, хотя возвращение на Землю прошло хорошо."Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно &lt;...&gt; У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса в эфире Первого канала.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил полет."Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку", — сказал он.Он добавил, что Новицкий, заказавший себе к месту посадки березовый сок, уже его выпил. А жена космонавта сообщила, что приготовила для мужа белорусский хлеб и сало.Первый фильм в космосеПересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстояло впервые в истории снимать художественный фильм непосредственно в космосе.Картина под рабочим названием "Вызов" рассказывает о том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась медицинская помощь. Подробности пока держатся в секрете, но, как узнали СМИ, сюжет строится вокруг того, что космонавту, потерявшему сознание во время выхода в открытый космос, требуется срочная операция на сердце, но медики запрещают ему возвращение на Землю. Поэтому операцию придется делать прямо на станции.Как рассказывал Шипенко, в космосе планировалось снять 30-40 минут от всего хронометража картины.По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Шипенко и Пересильд удалось снять даже не 100, а 120 процентов съемочного плана.Он отметил, что все видели много фильмов, где имитировалась невесомость и пребывание на орбите, но реальность совершенно другая."Не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос", — заключил Эрнст.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Актриса известна по фильмам "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", Sheena667, "Петровы в гриппе". За картину "Битва за Севастополь" получила премию правительства России и звание лучшей актрисы на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры.Шипенко снял такие картины, как "Текст", "Декабрь" и самый кассовый российский фильм "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".
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Момент приземления киноэкипажа МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съtмок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю.
2021-10-17T11:47
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Спасатели помогают выбраться членам киноэкипажа из капсулы после приземления на Землю
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм
11:47 17.10.2021 (обновлено: 11:58 17.10.2021)
 
Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем совершил посадку в Казахстане

© POOL / Перейти в фотобанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
© POOL
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".
Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Минувшей ночью они и Новицкий попрощались с остающимися на станции россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке и перешли в "Союз МС-18".
В 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 он приземлился в казахстанской степи.
При спуске на Землю экипаж "Союза" испытал перегрузки в 4,05g. Тем не менее Пересильд, Климов и Шипенко чувствуют себя хорошо, сообщил "Роскосмос".
Приземлившийся спускаемый аппарат взяла под охрану служба поисково-спасательного обеспечения. Она помогла экипажу выбраться наружу. Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине, после выбрались режиссер и актриса.
Затем экипаж доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где они будут проходить реабилитацию. По словам космонавта, заместителя директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Котова, это займет несколько дней.
"Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что все нормально", — сказал он.
Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст первую послеполетную пресс-конференцию.
"Отработали на твердую пятерку": возвращение первого киноэкипажа на Землю
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

Экипаж корабля Союза МС-18 вернулся на Землю
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

Члены съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
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© POOL / Перейти в фотобанк

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк

"Немножко грустно"

После посадки Юлия Пересильд призналась, что ей немного грустно, хотя возвращение на Землю прошло хорошо.
"Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса в эфире Первого канала.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил полет.
"Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку", — сказал он.
Он добавил, что Новицкий, заказавший себе к месту посадки березовый сок, уже его выпил. А жена космонавта сообщила, что приготовила для мужа белорусский хлеб и сало.

Первый фильм в космосе

Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстояло впервые в истории снимать художественный фильм непосредственно в космосе.
Картина под рабочим названием "Вызов" рассказывает о том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась медицинская помощь. Подробности пока держатся в секрете, но, как узнали СМИ, сюжет строится вокруг того, что космонавту, потерявшему сознание во время выхода в открытый космос, требуется срочная операция на сердце, но медики запрещают ему возвращение на Землю. Поэтому операцию придется делать прямо на станции.
Как рассказывал Шипенко, в космосе планировалось снять 30-40 минут от всего хронометража картины.
По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Шипенко и Пересильд удалось снять даже не 100, а 120 процентов съемочного плана.
"Безумно счастливы, что так все успешно завершилось <…>, что они блестяще себя чувствуют. И Юля мне только что сказала, что "жалко, что пришлось так быстро возвращаться". Эта картинка выглядит потрясающе кинематографичной", — сказал Эрнст.
Он отметил, что все видели много фильмов, где имитировалась невесомость и пребывание на орбите, но реальность совершенно другая.
"Не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос", — заключил Эрнст.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Актриса известна по фильмам "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", Sheena667, "Петровы в гриппе". За картину "Битва за Севастополь" получила премию правительства России и звание лучшей актрисы на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры.
Шипенко снял такие картины, как "Текст", "Декабрь" и самый кассовый российский фильм "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 14:19
"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС
 
КультураРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляРоссияПолет первого "киноэкипажа" в космосНовости - Туризм
 
 
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