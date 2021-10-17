Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Минувшей ночью они и Новицкий попрощались с остающимися на станции россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке и перешли в "Союз МС-18".В 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 он приземлился в казахстанской степи.При спуске на Землю экипаж "Союза" испытал перегрузки в 4,05g. Тем не менее Пересильд, Климов и Шипенко чувствуют себя хорошо, сообщил "Роскосмос".Приземлившийся спускаемый аппарат взяла под охрану служба поисково-спасательного обеспечения. Она помогла экипажу выбраться наружу. Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине, после выбрались режиссер и актриса.Затем экипаж доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где они будут проходить реабилитацию. По словам космонавта, заместителя директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Котова, это займет несколько дней."Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что все нормально", — сказал он.Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст первую послеполетную пресс-конференцию."Немножко грустно"После посадки Юлия Пересильд призналась, что ей немного грустно, хотя возвращение на Землю прошло хорошо."Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса в эфире Первого канала.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил полет."Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку", — сказал он.Он добавил, что Новицкий, заказавший себе к месту посадки березовый сок, уже его выпил. А жена космонавта сообщила, что приготовила для мужа белорусский хлеб и сало.Первый фильм в космосеПересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстояло впервые в истории снимать художественный фильм непосредственно в космосе.Картина под рабочим названием "Вызов" рассказывает о том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась медицинская помощь. Подробности пока держатся в секрете, но, как узнали СМИ, сюжет строится вокруг того, что космонавту, потерявшему сознание во время выхода в открытый космос, требуется срочная операция на сердце, но медики запрещают ему возвращение на Землю. Поэтому операцию придется делать прямо на станции.Как рассказывал Шипенко, в космосе планировалось снять 30-40 минут от всего хронометража картины.По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Шипенко и Пересильд удалось снять даже не 100, а 120 процентов съемочного плана.Он отметил, что все видели много фильмов, где имитировалась невесомость и пребывание на орбите, но реальность совершенно другая."Не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос", — заключил Эрнст.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Актриса известна по фильмам "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", Sheena667, "Петровы в гриппе". За картину "Битва за Севастополь" получила премию правительства России и звание лучшей актрисы на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры.Шипенко снял такие картины, как "Текст", "Декабрь" и самый кассовый российский фильм "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".
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353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Момент приземления киноэкипажа МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съtмок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю.
2021-10-17T11:47
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PT0M23S
Спасатели помогают выбраться членам киноэкипажа из капсулы после приземления на Землю
Спасатели помогают выбраться членам киноэкипажа из капсулы после приземления на Землю
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".
Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Минувшей ночью они и Новицкий попрощались с остающимися на станции россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке и перешли в "Союз МС-18".
В 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 он приземлился в казахстанской степи.
При спуске на Землю экипаж "Союза" испытал перегрузки в 4,05g. Тем не менее Пересильд, Климов и Шипенко чувствуют себя хорошо, сообщил "Роскосмос".
Приземлившийся спускаемый аппарат взяла под охрану служба поисково-спасательного обеспечения. Она помогла экипажу выбраться наружу. Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине, после выбрались режиссер и актриса.
Затем экипаж доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где они будут проходить реабилитацию. По словам космонавта, заместителя директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Котова, это займет несколько дней.
"Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что все нормально", — сказал он.
Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст первую послеполетную пресс-конференцию.
Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
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Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.
8 из 8
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.
Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.
Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.
После посадки Юлия Пересильд призналась, что ей немного грустно, хотя возвращение на Землю прошло хорошо.
"Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса в эфире Первого канала.
"Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку", — сказал он.
Он добавил, что Новицкий, заказавший себе к месту посадки березовый сок, уже его выпил. А жена космонавта сообщила, что приготовила для мужа белорусский хлеб и сало.
Первый фильм в космосе
Пересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстояло впервые в истории снимать художественный фильм непосредственно в космосе.
Картина под рабочим названием "Вызов" рассказывает о том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась медицинская помощь. Подробности пока держатся в секрете, но, как узнали СМИ, сюжет строится вокруг того, что космонавту, потерявшему сознание во время выхода в открытый космос, требуется срочная операция на сердце, но медики запрещают ему возвращение на Землю. Поэтому операцию придется делать прямо на станции.
Как рассказывал Шипенко, в космосе планировалось снять 30-40 минут от всего хронометража картины.
По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Шипенко и Пересильд удалось снять даже не 100, а 120 процентов съемочного плана.
"Безумно счастливы, что так все успешно завершилось <…>, что они блестяще себя чувствуют. И Юля мне только что сказала, что "жалко, что пришлось так быстро возвращаться". Эта картинка выглядит потрясающе кинематографичной", — сказал Эрнст.
Он отметил, что все видели много фильмов, где имитировалась невесомость и пребывание на орбите, но реальность совершенно другая.
"Не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос", — заключил Эрнст.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Актриса известна по фильмам "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", Sheena667, "Петровы в гриппе". За картину "Битва за Севастополь" получила премию правительства России и звание лучшей актрисы на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры.
Шипенко снял такие картины, как "Текст", "Декабрь" и самый кассовый российский фильм "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".
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