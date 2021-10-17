https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754915817.html

Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю

Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю - РИА Новости, 17.10.2021

Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю

Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T11:47

2021-10-17T11:47

2021-10-17T11:58

культура

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

россия

полет первого "киноэкипажа" в космос

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754913477_0:82:1328:829_1920x0_80_0_0_1632d6d974ad5832c94cc7051278ddb3.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Минувшей ночью они и Новицкий попрощались с остающимися на станции россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке и перешли в "Союз МС-18".В 4:14 корабль отстыковался от станции, в 6:42 мск включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты, а затем разделился на отсеки и спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. В 7:35 он приземлился в казахстанской степи.При спуске на Землю экипаж "Союза" испытал перегрузки в 4,05g. Тем не менее Пересильд, Климов и Шипенко чувствуют себя хорошо, сообщил "Роскосмос".Приземлившийся спускаемый аппарат взяла под охрану служба поисково-спасательного обеспечения. Она помогла экипажу выбраться наружу. Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине, после выбрались режиссер и актриса.Затем экипаж доставят в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где они будут проходить реабилитацию. По словам космонавта, заместителя директора Института медико-биологических проблем РАН Олега Котова, это займет несколько дней."Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что все нормально", — сказал он.Уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст первую послеполетную пресс-конференцию."Немножко грустно"После посадки Юлия Пересильд призналась, что ей немного грустно, хотя возвращение на Землю прошло хорошо."Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", — сказала актриса в эфире Первого канала.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высоко оценил полет."Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку", — сказал он.Он добавил, что Новицкий, заказавший себе к месту посадки березовый сок, уже его выпил. А жена космонавта сообщила, что приготовила для мужа белорусский хлеб и сало.Первый фильм в космосеПересильд и Шипенко прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Им предстояло впервые в истории снимать художественный фильм непосредственно в космосе.Картина под рабочим названием "Вызов" рассказывает о том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась медицинская помощь. Подробности пока держатся в секрете, но, как узнали СМИ, сюжет строится вокруг того, что космонавту, потерявшему сознание во время выхода в открытый космос, требуется срочная операция на сердце, но медики запрещают ему возвращение на Землю. Поэтому операцию придется делать прямо на станции.Как рассказывал Шипенко, в космосе планировалось снять 30-40 минут от всего хронометража картины.По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Шипенко и Пересильд удалось снять даже не 100, а 120 процентов съемочного плана.Он отметил, что все видели много фильмов, где имитировалась невесомость и пребывание на орбите, но реальность совершенно другая."Не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос", — заключил Эрнст.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Актриса известна по фильмам "Люся Гурченко", "Зулейха открывает глаза", "Край", Sheena667, "Петровы в гриппе". За картину "Битва за Севастополь" получила премию правительства России и звание лучшей актрисы на Пекинском международном кинофестивале. В 2012 году Пересильд стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры.Шипенко снял такие картины, как "Текст", "Декабрь" и самый кассовый российский фильм "Холоп". За картину "Салют-7" получил Гран-при имени Королева на Международном фестивале фильмов о космосе "Циолковский".

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент приземления киноэкипажа МКС Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съtмок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. 2021-10-17T11:47 true PT0M23S

Спасатели помогают выбраться членам киноэкипажа из капсулы после приземления на Землю Спасатели помогают выбраться членам киноэкипажа из капсулы после приземления на Землю 2021-10-17T11:47 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм