https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754907437.html

Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа

Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа - РИА Новости, 17.10.2021

Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа

Вместе с "киноэкипажем" с МКС после 12 дней полета вернулся "биоэкипаж" из мух-дрозофил, рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T09:37

2021-10-17T09:37

2021-10-17T09:41

дмитрий рогозин

роскосмос

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вместе с "киноэкипажем" с МКС после 12 дней полета вернулся "биоэкипаж" из мух-дрозофил, рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции - мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш "киноэкипаж", - рассказал он в эфире "Первого канала".По словам Котова, на месте посадки ученые изучают, как мухи перенесли полет.Ранее служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", приземлившийся в казахстанской степи. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил на твердую пятерку организацию и полет "киноэкипажа" в космос.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754905654.html

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2021

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дмитрий рогозин, роскосмос, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос