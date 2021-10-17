https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754907437.html
Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа
Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа - РИА Новости, 17.10.2021
Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа
Вместе с "киноэкипажем" с МКС после 12 дней полета вернулся "биоэкипаж" из мух-дрозофил, рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T09:37
2021-10-17T09:37
2021-10-17T09:41
дмитрий рогозин
роскосмос
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вместе с "киноэкипажем" с МКС после 12 дней полета вернулся "биоэкипаж" из мух-дрозофил, рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции - мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш "киноэкипаж", - рассказал он в эфире "Первого канала".По словам Котова, на месте посадки ученые изучают, как мухи перенесли полет.Ранее служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", приземлившийся в казахстанской степи. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил на твердую пятерку организацию и полет "киноэкипажа" в космос.
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754905654.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
09:37 17.10.2021 (обновлено: 09:41 17.10.2021)
Ученый рассказал об эксперименте, проведенном во время полета киноэкипажа
Ученый Котов: вместе с киноэкипажем в космос слетал "биоэкипаж" мух-дрозофил