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Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы
Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы - РИА Новости, 17.10.2021
Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы
Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся на Землю с Международной космической станции "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T07:27
2021-10-17T07:27
казахстан
москва
антон шкаплеров
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся на Землю с Международной космической станции "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вошел в плотные слои атмосферы, следует из трансляции НАСА.В ходе трансляции диктор НАСА сообщил о начале спуска в атмосферу.Экипаж попрощался с остающимися на МКС и закрыл люки на корабле в первом часу 17 октября. "Союз МС-18" отстыковался от станции в 04.14 мск.Перед входом в плотные слои атмосферы "Союз" разделился на отсеки. Сейчас экипаж испытает перегрузки до 4g. После раскрытия парашюта над спускаемым аппаратом корабля приземление ожидается в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 мск.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.Как сообщает пресс-служба Первого канала, трансляция посадки корабля "Союз МС-18" идет не только в прямом эфире телеканала, но и онлайн на их сайте.
https://ria.ru/20211017/rogozin-1754900592.html
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казахстан, москва, антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров, полет первого "киноэкипажа" в космос
07:27 17.10.2021
 
Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы

Возвращающийся с МКС корабль "Союз МС-18" с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся на Землю с Международной космической станции "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вошел в плотные слои атмосферы, следует из трансляции НАСА.
В ходе трансляции диктор НАСА сообщил о начале спуска в атмосферу.
Экипаж попрощался с остающимися на МКС и закрыл люки на корабле в первом часу 17 октября. "Союз МС-18" отстыковался от станции в 04.14 мск.
Перед входом в плотные слои атмосферы "Союз" разделился на отсеки. Сейчас экипаж испытает перегрузки до 4g. После раскрытия парашюта над спускаемым аппаратом корабля приземление ожидается в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 мск.
Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
06:00
Рогозин вылетел встречать киноэкипаж
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
Как сообщает пресс-служба Первого канала, трансляция посадки корабля "Союз МС-18" идет не только в прямом эфире телеканала, но и онлайн на их сайте.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
04:41
Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
 
КазахстанМоскваАнтон ШкаплеровНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоПетр ДубровПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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