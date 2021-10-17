https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754903045.html

Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы

Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы - РИА Новости, 17.10.2021

Возвращающийся с МКС корабль с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы

Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся на Землю с Международной космической станции "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T07:27

2021-10-17T07:27

2021-10-17T07:27

казахстан

москва

антон шкаплеров

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-18" с возвращающимся на Землю с Международной космической станции "киноэкипажем" - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вошел в плотные слои атмосферы, следует из трансляции НАСА.В ходе трансляции диктор НАСА сообщил о начале спуска в атмосферу.Экипаж попрощался с остающимися на МКС и закрыл люки на корабле в первом часу 17 октября. "Союз МС-18" отстыковался от станции в 04.14 мск.Перед входом в плотные слои атмосферы "Союз" разделился на отсеки. Сейчас экипаж испытает перегрузки до 4g. После раскрытия парашюта над спускаемым аппаратом корабля приземление ожидается в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 мск.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.Как сообщает пресс-служба Первого канала, трансляция посадки корабля "Союз МС-18" идет не только в прямом эфире телеканала, но и онлайн на их сайте.

https://ria.ru/20211017/rogozin-1754900592.html

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754899243.html

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