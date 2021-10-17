https://ria.ru/20211017/khram-1754927163.html

Патриарх Кирилл освятил храм при Академии ФСО в Орле

Патриарх Кирилл освятил храм при Академии ФСО в Орле - РИА Новости, 17.10.2021

Патриарх Кирилл освятил храм при Академии ФСО в Орле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение храма Казанской иконы Божией Матери, действующего при Академии Федеральной службы охраны в Орле,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:50

2021-10-17T14:50

2021-10-17T14:50

религия

орел

московская патриархия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение храма Казанской иконы Божией Матери, действующего при Академии Федеральной службы охраны в Орле, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.После освящения храма патриарх наградил директора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрия Кочнева, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и депутата Госдумы Ресина.Во внимание к помощи в строительстве храма Казанской иконы Божией Матери при академии ФСО в Орле Кочнев был награжден церковным орденом благоверного князя Даниила Московского I степени, Слуцкий - орденом Андрея Рублева II степени. Депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в столице Владимир Ресин был удостоен памятной иконы с патриаршим благословением.Патриарх также преподнес вновь освященному храму икону святого благоверного князя Александра Невского. "Это не простой образ, это драгоценный образ. Я долго размышлял, куда этот образ поместить, и разные были варианты, в том числе связанные и с главными храмами города Москвы. Но подумал, что будет очень хорошо, если этот образ будет на героической Орловской земле, которая действительно обороняла Русь и своими воинскими подвигами прославила и народ, и отечество наше", - сказал он в проповеди после освящения храма.Ранее в Московской патриархии уточнили РИА Новости, что патриарх Кирилл вылетел в Орел в воскресенье позже запланированного из-за погодных условий, "над Орлом он не "кружил", просто вертолет не мог прилететь из-за погодных условий, а потом погода прояснилась - и вылетел".Некоторые СМИ до этого сделали вывод о проблемах с приземлением воздушного судна патриарха Кирилла из слов управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), который в воскресенье провел вместо патриарха Кирилла литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в Орле. Он отмечал, что "Святейший Патриарх <…> благословил, ожидая его, <…> совершить святую литургию", также Дионисий призвал "возносить молитвы <…> о том, чтобы Господь дал возможность Святейшему Патриарху прибыть к концу нашего торжества, чтобы запечатать его своей молитвой и благословить всех нас".Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе патриарха Кирилла, храм Казанской иконы Божией Матери заложили в 2007 году, с 2011 по 2017 годы строительство приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе была возведена воскресная школа, проведено благоустройство территории, а к 2020 году все строительные работы были завершены, в 2021 году – закончена роспись. В 2019 году в дар храму была преподнесена икона Михаила Архангела, "который с древних времен считается покровителем воинства, защитников и борцов, служащих верой и правдой своей земле и государству".

https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html

https://ria.ru/20210919/volgograd-1750775503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орел, московская патриархия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия