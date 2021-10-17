https://ria.ru/20211017/kerch-1754920579.html

В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже

В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже - РИА Новости, 17.10.2021

В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже

Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли в Керчи, церемонию транслировал местный телеканал. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:04

2021-10-17T13:04

2021-10-17T15:54

мемориал

керчь

нападение на керченский политехнический колледж

происшествия

арина новосельская

андрей ковальчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754931690_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18426f9a3bbd0d331d93b10a2f91e0b6.jpg

КЕРЧЬ, 17 сен - РИА Новости. Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли в Керчи, церемонию транслировал местный телеканал.Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. Нападавший покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.В открытии мемориала приняли участие министр культуры республики Арина Новосельская, глава горадминистрации Святослав Брусаков, родные и близкие погибших, студенты и преподаватели колледжа. Мемориал установили на территории Керченского городского кладбища.По ее словам, в дальнейшем на этом месте будет создан сквер Памяти.В свою очередь, глава городской администрации Святослав Брусаков заявил, что трагедия в колледже три года назад расколола надвое историю города.Памятник выполнен из бронзы в форме смятой и насквозь простреленной студенческой тетради, из которой в небо вылетает стая жаворонков. Скульптурная композиция установлена на гранитном постаменте, на котором выгравированы фамилии всех погибших, а также большими буквами надпись: "Они хотели жить!". Общая высота памятника – шесть метров. Автор мемориала - скульптор Андрей Ковальчук.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/perm-1754544731.html

https://ria.ru/20211011/memorial-1754035268.html

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мемориал, керчь, нападение на керченский политехнический колледж, происшествия, арина новосельская, андрей ковальчук