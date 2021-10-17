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В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже - РИА Новости, 17.10.2021
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже
Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли в Керчи, церемонию транслировал местный телеканал. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:04
2021-10-17T15:54
мемориал
керчь
нападение на керченский политехнический колледж
происшествия
арина новосельская
андрей ковальчук
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КЕРЧЬ, 17 сен - РИА Новости. Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли в Керчи, церемонию транслировал местный телеканал.Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. Нападавший покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.В открытии мемориала приняли участие министр культуры республики Арина Новосельская, глава горадминистрации Святослав Брусаков, родные и близкие погибших, студенты и преподаватели колледжа. Мемориал установили на территории Керченского городского кладбища.По ее словам, в дальнейшем на этом месте будет создан сквер Памяти.В свою очередь, глава городской администрации Святослав Брусаков заявил, что трагедия в колледже три года назад расколола надвое историю города.Памятник выполнен из бронзы в форме смятой и насквозь простреленной студенческой тетради, из которой в небо вылетает стая жаворонков. Скульптурная композиция установлена на гранитном постаменте, на котором выгравированы фамилии всех погибших, а также большими буквами надпись: "Они хотели жить!". Общая высота памятника – шесть метров. Автор мемориала - скульптор Андрей Ковальчук.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/perm-1754544731.html
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мемориал, керчь, нападение на керченский политехнический колледж, происшествия, арина новосельская, андрей ковальчук
13:04 17.10.2021 (обновлено: 15:54 17.10.2021)
 
В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже

Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли в Керчи

© Фото : пресс-служба администрации КерчиОткрытие мемориала "Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года" в память о погибших во время стрельбы в колледже
Открытие мемориала Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года в память о погибших во время стрельбы в колледже - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : пресс-служба администрации Керчи
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КЕРЧЬ, 17 сен - РИА Новости. Мемориал в память о жертвах трагедии в политехническом колледже открыли в Керчи, церемонию транслировал местный телеканал.
Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. Нападавший покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
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В открытии мемориала приняли участие министр культуры республики Арина Новосельская, глава горадминистрации Святослав Брусаков, родные и близкие погибших, студенты и преподаватели колледжа. Мемориал установили на территории Керченского городского кладбища.
"Лично мне кажется, что этот памятник живой. Я на него смотрю, и мне кажется, что он дышит вместе с нами. Мы будем помнить всегда об этой трагедии и рассказывать всему миру, как нужно быть осторожными, что мир очень жестокий", - сказала Новосельская на церемонии открытия мемориала.
По ее словам, в дальнейшем на этом месте будет создан сквер Памяти.
В свою очередь, глава городской администрации Святослав Брусаков заявил, что трагедия в колледже три года назад расколола надвое историю города.
"Этим ребятам, преподавателям - жить и жить... Радовать близких, родных, друзей. Но свершилась трагедия, которая потрясла не только наш город, но и всю нашу страну. Этот монумент навечно останется на этом месте и будет тем местом, которое мы никогда не забудем. Будут продолжены работы по его благоустройству. Мы сделаем все, чтобы память о погибших осталась в наших сердцах", - сказал он.
Памятник выполнен из бронзы в форме смятой и насквозь простреленной студенческой тетради, из которой в небо вылетает стая жаворонков. Скульптурная композиция установлена на гранитном постаменте, на котором выгравированы фамилии всех погибших, а также большими буквами надпись: "Они хотели жить!". Общая высота памятника – шесть метров. Автор мемориала - скульптор Андрей Ковальчук.
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МемориалКерчьНападение на Керченский политехнический колледжПроисшествияАрина НовосельскаяАндрей Ковальчук
 
 
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