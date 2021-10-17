Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии

"Военное сотрудничество с Россией по Сирии продолжается, и оно эффективно позволяет решать многие задачи. В последние годы здесь нет никаких изменений. Мы с нетерпением ждем запланированную на на этот месяц встречу между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным", - сказал израильский офицер на брифинге для иностранных журналистов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.