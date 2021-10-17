https://ria.ru/20211017/izrail-1754937211.html
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии - РИА Новости, 17.10.2021
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии
Израильская армия продолжает военное сотрудничество с Россией по Сирии, которое позволяет эффективно решать многие задачи, сообщил высокопоставленный офицер... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:29
2021-10-17T17:29
2021-10-17T17:29
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия продолжает военное сотрудничество с Россией по Сирии, которое позволяет эффективно решать многие задачи, сообщил высокопоставленный офицер ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20211016/siriya-1754891111.html
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израиль, сирия, россия
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии
Армия Израиля назвала военное сотрудничество с Россией по Сирии эффективным