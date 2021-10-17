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https://ria.ru/20211017/izrail-1754937211.html
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии - РИА Новости, 17.10.2021
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии
Израильская армия продолжает военное сотрудничество с Россией по Сирии, которое позволяет эффективно решать многие задачи, сообщил высокопоставленный офицер... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:29
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израиль
сирия
россия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия продолжает военное сотрудничество с Россией по Сирии, которое позволяет эффективно решать многие задачи, сообщил высокопоставленный офицер ЦАХАЛ.
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израиль, сирия, россия
17:29 17.10.2021
 
Армия Израиля рассказала о сотрудничестве с Россией по Сирии

Армия Израиля назвала военное сотрудничество с Россией по Сирии эффективным

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия продолжает военное сотрудничество с Россией по Сирии, которое позволяет эффективно решать многие задачи, сообщил высокопоставленный офицер ЦАХАЛ.
"Военное сотрудничество с Россией по Сирии продолжается, и оно эффективно позволяет решать многие задачи. В последние годы здесь нет никаких изменений. Мы с нетерпением ждем запланированную на на этот месяц встречу между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным", - сказал израильский офицер на брифинге для иностранных журналистов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
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