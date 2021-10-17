https://ria.ru/20211017/issledovanie-1754904714.html

Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе

Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе - РИА Новости, 17.10.2021

Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе

Большинство россиян не завидует по работе ни коллегам, ни начальству, однако среди тех, кто подобное чувство все-таки испытывает, зависть коллегам больше... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:30

2021-10-17T08:30

2021-10-17T11:51

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93308/72/933087270_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_d144ce86f31bc2c50a37167b36c6ecde.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большинство россиян не завидует по работе ни коллегам, ни начальству, однако среди тех, кто подобное чувство все-таки испытывает, зависть коллегам больше свойственна женщинам, а зависть начальству - мужчинам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Семь из десяти респондентов рассказали, что не завидуют на работе ни коллегам, ни начальнику. При этом среди женщин независтливых сотрудников больше (78%), чем среди мужчин (76%)", - выяснили авторы исследования, в ходе которого были опрошены более 10 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.При этом каждый шестой опрошенный житель России (16%) завидует своему начальству. Среди мужчин таких оказалось 18%, а среди женщин - 15%. Коллегам завидует 7% участников исследования. При этом женщины (7%) испытывают зависть чаще мужчин (6%).Чаще всего россияне завидуют высокой зарплате - это отметили 82% опрошенных. 30% респондентов не могут спокойно реагировать на хорошие условия труда у коллег. Еще 29% участников исследования завидуют более удобному графику, а 27% - должности. У каждого четвертого опрошенного (25%) зависть вызывает возможность других работать удаленно.У 23% респондентов вызывают раздражение регулярные премии коллег, а у 21% - интересные проекты. По 17% опрошенных завидуют меньшему количеству задач и интересным командировкам. Еще 16% отметили, что не могут остаться равнодушными к частому отпуску у другого сотрудника.

https://ria.ru/20210324/rabota-1602573169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия