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Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе
Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе - РИА Новости, 17.10.2021
Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе
Большинство россиян не завидует по работе ни коллегам, ни начальству, однако среди тех, кто подобное чувство все-таки испытывает, зависть коллегам больше... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:30
2021-10-17T11:51
общество
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большинство россиян не завидует по работе ни коллегам, ни начальству, однако среди тех, кто подобное чувство все-таки испытывает, зависть коллегам больше свойственна женщинам, а зависть начальству - мужчинам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Семь из десяти респондентов рассказали, что не завидуют на работе ни коллегам, ни начальнику. При этом среди женщин независтливых сотрудников больше (78%), чем среди мужчин (76%)", - выяснили авторы исследования, в ходе которого были опрошены более 10 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.При этом каждый шестой опрошенный житель России (16%) завидует своему начальству. Среди мужчин таких оказалось 18%, а среди женщин - 15%. Коллегам завидует 7% участников исследования. При этом женщины (7%) испытывают зависть чаще мужчин (6%).Чаще всего россияне завидуют высокой зарплате - это отметили 82% опрошенных. 30% респондентов не могут спокойно реагировать на хорошие условия труда у коллег. Еще 29% участников исследования завидуют более удобному графику, а 27% - должности. У каждого четвертого опрошенного (25%) зависть вызывает возможность других работать удаленно.У 23% респондентов вызывают раздражение регулярные премии коллег, а у 21% - интересные проекты. По 17% опрошенных завидуют меньшему количеству задач и интересным командировкам. Еще 16% отметили, что не могут остаться равнодушными к частому отпуску у другого сотрудника.
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общество, россия
08:30 17.10.2021 (обновлено: 11:51 17.10.2021)
 
Исследование показало, кому завидуют мужчины и женщины на работе

Исследование сервиса "Работа.ру": женщины чаще завидуют коллегам, а мужчины начальству

© Fotolia / yanlevБизнесмены в офисе
Бизнесмены в офисе - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Fotolia / yanlev
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большинство россиян не завидует по работе ни коллегам, ни начальству, однако среди тех, кто подобное чувство все-таки испытывает, зависть коллегам больше свойственна женщинам, а зависть начальству - мужчинам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Семь из десяти респондентов рассказали, что не завидуют на работе ни коллегам, ни начальнику. При этом среди женщин независтливых сотрудников больше (78%), чем среди мужчин (76%)", - выяснили авторы исследования, в ходе которого были опрошены более 10 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.
При этом каждый шестой опрошенный житель России (16%) завидует своему начальству. Среди мужчин таких оказалось 18%, а среди женщин - 15%. Коллегам завидует 7% участников исследования. При этом женщины (7%) испытывают зависть чаще мужчин (6%).
Чаще всего россияне завидуют высокой зарплате - это отметили 82% опрошенных. 30% респондентов не могут спокойно реагировать на хорошие условия труда у коллег. Еще 29% участников исследования завидуют более удобному графику, а 27% - должности. У каждого четвертого опрошенного (25%) зависть вызывает возможность других работать удаленно.
У 23% респондентов вызывают раздражение регулярные премии коллег, а у 21% - интересные проекты. По 17% опрошенных завидуют меньшему количеству задач и интересным командировкам. Еще 16% отметили, что не могут остаться равнодушными к частому отпуску у другого сотрудника.
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