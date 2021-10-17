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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211017/goroskop-1754756662.html
Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака
Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака - РИА Новости, 17.10.2021
Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака
Астролог и таролог Дживика Шарма назвала пять знаков зодиака, которые не могут не лгать, сообщает Times of India. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T05:48
2021-10-17T05:48
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Астролог и таролог Дживика Шарма назвала пять знаков зодиака, которые не могут не лгать, сообщает Times of India. Раки будут сгущать краски и преувеличивать до такой степени, что им придется солгать. Сделают они это, чтобы скрыть равнодушие. Раки иначе не могут побороть в себе безучастное отношение к людям.Львы прибегают ко лжи, чтобы привлечь к себе больше внимания. Представители этого знака могут быть эгоистами или пытаться быть честными, но они в любом случае начнут действовать решительно, когда речь зайдет о славе, популярности и тому подобном. Понять, что Львы врут, достаточно просто. В это время они не могут смотреть собеседнику в глаза. Близнецам ничего не стоит начать врать. Представители этого знака избегают стычек и разногласий любой ценой, потому что в глазах окружающих должны оставаться "самыми коммуникабельными людьми" среди всех. Скорпионы обманывают, потому что у них это действительно хорошо получается. Они выглядят так, что лжеца в них распознать практически невозможно. Поэтому Скорпионы могут постоянно лгать о чем угодно и где угодно, и им это сразу же сходит с рук. Распознать, что представители этого знака врут, можно по их подробным, многослойным историям, которые они рассказывают.Весы не очень любят лгать, но, тем не менее, они делают это, чтобы спастись и защититься. Весы не любят конфликтные ситуации, так как чувствуют себя в них неловко и некомфортно. Поэтому они хоть немного, но приукрасят истину, чтобы не попасть в беду. Но их ложь будет дорого стоить, поскольку в конечном итоге Весы потеряют равновесие.
https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп
05:48 17.10.2021
 
Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака

Такие люди, по словам астролога, не могут удержаться, чтобы не врать

© Depositphotos / chica-chicaПиноккио
Пиноккио - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Depositphotos / chica-chica
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Астролог и таролог Дживика Шарма назвала пять знаков зодиака, которые не могут не лгать, сообщает Times of India.
"Этим знакам не нравится, когда их осуждают или обвиняют. Поэтому они используют ложь. Еще одна причина, по которой они лгут, заключается в недоверии. Представители этих знаков думают, что другой человек скрывает от них некоторую информацию. При этом они не хотят никому навредить", — поясняет астролог.
Раки будут сгущать краски и преувеличивать до такой степени, что им придется солгать. Сделают они это, чтобы скрыть равнодушие. Раки иначе не могут побороть в себе безучастное отношение к людям.
Львы прибегают ко лжи, чтобы привлечь к себе больше внимания. Представители этого знака могут быть эгоистами или пытаться быть честными, но они в любом случае начнут действовать решительно, когда речь зайдет о славе, популярности и тому подобном. Понять, что Львы врут, достаточно просто. В это время они не могут смотреть собеседнику в глаза.
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Скорпионы обманывают, потому что у них это действительно хорошо получается. Они выглядят так, что лжеца в них распознать практически невозможно. Поэтому Скорпионы могут постоянно лгать о чем угодно и где угодно, и им это сразу же сходит с рук. Распознать, что представители этого знака врут, можно по их подробным, многослойным историям, которые они рассказывают.
Весы не очень любят лгать, но, тем не менее, они делают это, чтобы спастись и защититься. Весы не любят конфликтные ситуации, так как чувствуют себя в них неловко и некомфортно. Поэтому они хоть немного, но приукрасят истину, чтобы не попасть в беду. Но их ложь будет дорого стоить, поскольку в конечном итоге Весы потеряют равновесие.
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