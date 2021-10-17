https://ria.ru/20211017/goroskop-1754756662.html

Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака

Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака - РИА Новости, 17.10.2021

Будьте бдительны! Названы главные лжецы среди знаков зодиака

Астролог и таролог Дживика Шарма назвала пять знаков зодиака, которые не могут не лгать, сообщает Times of India. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T05:48

2021-10-17T05:48

2021-10-17T05:48

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Астролог и таролог Дживика Шарма назвала пять знаков зодиака, которые не могут не лгать, сообщает Times of India. Раки будут сгущать краски и преувеличивать до такой степени, что им придется солгать. Сделают они это, чтобы скрыть равнодушие. Раки иначе не могут побороть в себе безучастное отношение к людям.Львы прибегают ко лжи, чтобы привлечь к себе больше внимания. Представители этого знака могут быть эгоистами или пытаться быть честными, но они в любом случае начнут действовать решительно, когда речь зайдет о славе, популярности и тому подобном. Понять, что Львы врут, достаточно просто. В это время они не могут смотреть собеседнику в глаза. Близнецам ничего не стоит начать врать. Представители этого знака избегают стычек и разногласий любой ценой, потому что в глазах окружающих должны оставаться "самыми коммуникабельными людьми" среди всех. Скорпионы обманывают, потому что у них это действительно хорошо получается. Они выглядят так, что лжеца в них распознать практически невозможно. Поэтому Скорпионы могут постоянно лгать о чем угодно и где угодно, и им это сразу же сходит с рук. Распознать, что представители этого знака врут, можно по их подробным, многослойным историям, которые они рассказывают.Весы не очень любят лгать, но, тем не менее, они делают это, чтобы спастись и защититься. Весы не любят конфликтные ситуации, так как чувствуют себя в них неловко и некомфортно. Поэтому они хоть немного, но приукрасят истину, чтобы не попасть в беду. Но их ложь будет дорого стоить, поскольку в конечном итоге Весы потеряют равновесие.

https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html

https://ria.ru/20211010/goroskop-1753719907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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