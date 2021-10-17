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Туризм
https://ria.ru/20211017/gibel-1754897442.html
В Албании раскрыли главную загадку в страшной гибели россиян в стране
В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле - РИА Новости, 17.10.2021
В Албании раскрыли главную загадку в страшной гибели россиян в стране
Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай предположил, что причина смерти российских туристов в Албании могла заключаться в том, что они ели. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T02:21
2021-10-17T12:04
туризм
в мире
албания
россия
гибель россиян в албанском отеле
леонид мусай
новости - туризм
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай предположил, что причина смерти российских туристов в Албании могла заключаться в том, что они ели.Как выяснил журналист, россияне провели день вне гостиницы, а вечером, когда вернулись в отель, не стали ужинать.По его сведениям, туристы приехали в страну неделю назад, 10 октября.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до ЧП.По данным СМИ, погибшие были одной семьей: это 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и Екатерина Буренкова, которой 31 год. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
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в мире, албания, россия, гибель россиян в албанском отеле, леонид мусай, новости - туризм
02:21 17.10.2021 (обновлено: 12:04 17.10.2021)
 
В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле

Мусай: смерть российских туристов в Албании может быть связана со съеденной ими пищей

© Depositphotos / DDCoralАвтомобиль скорой помощи в Албании
Автомобиль скорой помощи в Албании - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Depositphotos / DDCoral
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай предположил, что причина смерти российских туристов в Албании могла заключаться в том, что они ели.
Как выяснил журналист, россияне провели день вне гостиницы, а вечером, когда вернулись в отель, не стали ужинать.
"Главная загадка в том, что они ели в течение дня", — написал Мусай.
По его сведениям, туристы приехали в страну неделю назад, 10 октября.
Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до ЧП.
По данным СМИ, погибшие были одной семьей: это 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и Екатерина Буренкова, которой 31 год.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 21:38Туризм
Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании
 
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