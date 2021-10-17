https://ria.ru/20211017/gibel-1754897442.html

В Албании раскрыли главную загадку в страшной гибели россиян в стране

В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле - РИА Новости, 17.10.2021

В Албании раскрыли главную загадку в страшной гибели россиян в стране

Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай предположил, что причина смерти российских туристов в Албании могла заключаться в том, что они ели. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T02:21

2021-10-17T02:21

2021-10-17T12:04

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гибель россиян в албанском отеле

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новости - туризм

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай предположил, что причина смерти российских туристов в Албании могла заключаться в том, что они ели.Как выяснил журналист, россияне провели день вне гостиницы, а вечером, когда вернулись в отель, не стали ужинать.По его сведениям, туристы приехали в страну неделю назад, 10 октября.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до ЧП.По данным СМИ, погибшие были одной семьей: это 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и Екатерина Буренкова, которой 31 год. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.

https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html

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