https://ria.ru/20211017/gaz-1754918337.html

Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол

Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол - РИА Новости, 17.10.2021

Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол

Россия при наличии возможности может помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T12:23

2021-10-17T12:23

2021-10-17T12:23

экономика

природный газ

европа

газпром

андрей келин

россия

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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Россия при наличии возможности может помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, заявил посол РФ в Великобритании Андрей КелинПри этом он напомнил, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, тогда как доля "Газпрома" составляет около 3%.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.

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европа

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экономика, природный газ, европа, газпром, андрей келин, россия