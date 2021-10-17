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Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол - РИА Новости, 17.10.2021
Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол
Россия при наличии возможности может помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:23
2021-10-17T12:23
экономика
природный газ
европа
газпром
андрей келин
россия
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Россия при наличии возможности может помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, заявил посол РФ в Великобритании Андрей КелинПри этом он напомнил, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, тогда как доля "Газпрома" составляет около 3%.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.
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экономика, природный газ, европа, газпром, андрей келин, россия
12:23 17.10.2021
 
Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса, сообщил посол

Посол России в Лондоне: Россия готова помочь Британии в преодолении газового кризиса

© AFP 2021 / Daniel Leal-OlivasРезервуары для хранения СПГ в Великобритании
Резервуары для хранения СПГ в Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Россия при наличии возможности может помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин
При этом он напомнил, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, тогда как доля "Газпрома" составляет около 3%.

"Конечно, если будет возможность, мы придем на помощь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис", - сказал Келин в интервью ВВС.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября.
C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаГазпромАндрей КелинРоссия
 
 
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