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США опозорили Украину
Американская миссия при ОБСЕ вступилась за Украину, но перепутала флаг - РИА Новости, 18.10.2021
США опозорили Украину
Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в социальных сетях видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-17T17:17
2021-10-18T02:35
в мире
украина
сша
республика крым
евросоюз
обсе
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в социальных сетях видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками."Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым", — написали в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.К тексту прилагался анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага. При этом авторы ошиблись и изобразили желтый цвет сверху, а синий — снизу.Западные страны регулярно делают антироссийские заявления из-за Крыма. Так, например, в Вашингтоне ранее заявили, что перепись населения на полуострове следует расценивать как попытку "подорвать независимость Украины".МИД России назвал это заезженной пластинкой в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.
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украина
сша
республика крым
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в мире, украина, сша, республика крым, евросоюз, обсе, россия
17:17 17.10.2021 (обновлено: 02:35 18.10.2021)
 
Американская миссия при ОБСЕ вступилась за Украину, но перепутала флаг

Американская миссия при ОБСЕ показала видео с перевернутым украинским флагом

© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская миссия при ОБСЕ опубликовала в социальных сетях видео, в котором флаг Украины оказался перевернут вверх тормашками.
"Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым", — написали в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.
К тексту прилагался анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага. При этом авторы ошиблись и изобразили желтый цвет сверху, а синий — снизу.
Западные страны регулярно делают антироссийские заявления из-за Крыма. Так, например, в Вашингтоне ранее заявили, что перепись населения на полуострове следует расценивать как попытку "подорвать независимость Украины".
МИД России назвал это заезженной пластинкой в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.
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