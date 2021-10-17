17:17 17.10.2021 (обновлено: 02:35 18.10.2021)
Американская миссия при ОБСЕ вступилась за Украину, но перепутала флаг
Американская миссия при ОБСЕ показала видео с перевернутым украинским флагом
"Мы не требуем расширения полномочий специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым", — написали в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте Госдепа от лица американской миссии при организации.
.@usosce: Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV— США по-русски (@USApoRusski) October 16, 2021
К тексту прилагался анимационный ролик, на котором территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага. При этом авторы ошиблись и изобразили желтый цвет сверху, а синий — снизу.
Западные страны регулярно делают антироссийские заявления из-за Крыма. Так, например, в Вашингтоне ранее заявили, что перепись населения на полуострове следует расценивать как попытку "подорвать независимость Украины".
МИД России назвал это заезженной пластинкой в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.
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