https://ria.ru/20211017/evropa-1754921037.html

ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище

ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище - РИА Новости, 17.10.2021

ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище

Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:16

2021-10-17T13:16

2021-10-17T14:06

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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня, заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори.Она добавила, что в этом году ведомство фиксирует рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. К этим странам относятся Болгария, Словения, Хорватия. Речь идет и про Австрию. "Миграционными горячими точками" стали Латвия и Литва.По словам Грегори, в августе в ЕС зарегистрировали рекордные 10 тысяч прошений об убежище от граждан Афганистана, на 38% больше по сравнению с июлем. Однако в это число входят повторные заявления от афганцев, которые уже давно живут в странах Европы, и прошения от тех, кого эвакуировали из Кабула.Грегори добавила, что EASO пока не отмечает движения афганцев в Европу. Тем не менее она уверена, что Евросоюз должен подготовиться к "тяжелой ситуации с миграционными потоками из Афганистана в Европу". Грегори отметила, что ведомство уже готовит руководство для стран ЕС, призванное оптимизировать процесс обработки запросов на убежище, а также программу переселения для афганцев.

https://ria.ru/20211015/migratsii-1754715832.html

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в мире, хорватия, европа, латвия, евросоюз