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ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище
ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище - РИА Новости, 17.10.2021
ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище
Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:16
2021-10-17T14:06
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня, заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори.Она добавила, что в этом году ведомство фиксирует рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. К этим странам относятся Болгария, Словения, Хорватия. Речь идет и про Австрию. "Миграционными горячими точками" стали Латвия и Литва.По словам Грегори, в августе в ЕС зарегистрировали рекордные 10 тысяч прошений об убежище от граждан Афганистана, на 38% больше по сравнению с июлем. Однако в это число входят повторные заявления от афганцев, которые уже давно живут в странах Европы, и прошения от тех, кого эвакуировали из Кабула.Грегори добавила, что EASO пока не отмечает движения афганцев в Европу. Тем не менее она уверена, что Евросоюз должен подготовиться к "тяжелой ситуации с миграционными потоками из Афганистана в Европу". Грегори отметила, что ведомство уже готовит руководство для стран ЕС, призванное оптимизировать процесс обработки запросов на убежище, а также программу переселения для афганцев.
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в мире, хорватия, европа, латвия, евросоюз
13:16 17.10.2021 (обновлено: 14:06 17.10.2021)
 
ЕС зафиксировал увеличение числа прошений об убежище

Число прошений об убежище в ЕС приблизилось к доковидному уровню

© AP Photo / Marcos MorenoМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© AP Photo / Marcos Moreno
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в 2021 году фиксирует тенденцию к росту миграции в ЕС, число прошений об убежище почти достигло доковидного уровня, заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори.
"В этом году мы наблюдаем тенденцию к росту миграции в ЕС... В августе 2021 года страны ЕС зафиксировали около 56 тысяч ходатайств о международной защите... Таким образом, по количеству заявлений о предоставлении убежища мы почти достигли уровня, который был до коронавируса", - сообщила Грегори в интервью медиагруппе Funke.
Она добавила, что в этом году ведомство фиксирует рост числа соискателей убежища в странах Восточной Европы, прежде всего на балканском маршруте. К этим странам относятся Болгария, Словения, Хорватия. Речь идет и про Австрию. "Миграционными горячими точками" стали Латвия и Литва.
По словам Грегори, в августе в ЕС зарегистрировали рекордные 10 тысяч прошений об убежище от граждан Афганистана, на 38% больше по сравнению с июлем. Однако в это число входят повторные заявления от афганцев, которые уже давно живут в странах Европы, и прошения от тех, кого эвакуировали из Кабула.
Грегори добавила, что EASO пока не отмечает движения афганцев в Европу. Тем не менее она уверена, что Евросоюз должен подготовиться к "тяжелой ситуации с миграционными потоками из Афганистана в Европу". Грегори отметила, что ведомство уже готовит руководство для стран ЕС, призванное оптимизировать процесс обработки запросов на убежище, а также программу переселения для афганцев.
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