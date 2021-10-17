https://ria.ru/20211017/dorogi-1754906597.html
В России предложили запретить остановки на "островках безопасности"
В России предложили запретить остановки на "островках безопасности" - РИА Новости, 17.10.2021
В России предложили запретить остановки на "островках безопасности"
Минтранс и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения и запретить остановку на "островках безопасности", следует из проекта постановления... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T09:15
2021-10-17T09:15
2021-10-17T10:10
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
авто
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минтранс и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения и запретить остановку на "островках безопасности", следует из проекта постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Как отмечают авторы пояснительной записки, сейчас в таких местах приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Это ухудшает не только облик города, но и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой.Запрет же остановки на островках безопасности улучшит видимость и поможет повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах, считают в МВД и Минтрансе.Кроме того, ведомства предлагают ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков.
https://ria.ru/20211016/elektrosamokat-1754833359.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), авто
09:15 17.10.2021 (обновлено: 10:10 17.10.2021)
В России предложили запретить остановки на "островках безопасности"
Минтранс и МВД России предложили запретить остановки на "островках безопасности"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минтранс
и МВД
предложили внести изменения в Правила дорожного движения и запретить остановку на "островках безопасности", следует из проекта постановления правительства
, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности", — говорится в документе.
Как отмечают авторы пояснительной записки, сейчас в таких местах приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Это ухудшает не только облик города, но и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой.
Запрет же остановки на островках безопасности улучшит видимость и поможет повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах, считают в МВД и Минтрансе.
Кроме того, ведомства предлагают ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков.