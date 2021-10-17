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В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК

В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК - РИА Новости, 17.10.2021

В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон встретился с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:17

2021-10-17T13:17

2021-10-17T15:18

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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон встретился с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и пообещал разобраться в ситуации с задержанием украинскими силовиками наблюдателя от республики, сообщает МИД ЛНР.О том, что представитель Луганска в СЦКК Андрей Косяк попал в плен к украинским силовикам, стало известно на этой неделе. В Киеве утверждают, что его задержали, потому что он проводил разведку украинских позиций, в ЛНР это заявление опровергли. Народная милиция ЛНР обвинила украинские спецслужбы в пытках и применении психотропных веществ при допросе, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе освобождения наблюдателя. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, отозвало гарантии безопасности, которые дало на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ.Представитель СЦКК обратил внимание на то, что СММ ОБСЕ пока не обнародовала видео задержания офицера ЛНР. "Камера СММ на этом участке находилась в исправном состоянии, и видео захвата заложника должно быть у представителей СММ. Но оно все еще не представлено общественности", — сказал он.По его словам, затягивание СММ обнародования подробностей инцидента "косвенным образом содействует сокрытию доказательств преступления, совершенного Украиной", и дальнейшим подобным действиям в отношении жителей самопровозглашенных республик.Кроме того, представитель СЦКК отметил, что в отчете СММ офицера ЛНР называют "членом вооруженного формирования", тогда как украинских силовиков упоминают без подобных характеристик. МИД ЛНР, в свою очередь, заявил, что отсутствие реакции СММ ОБСЕ на задержание наблюдателя уже привело к остановке гуманитарных программ международных миссий у линии соприкосновения.

https://ria.ru/20211017/donbass-1754919713.html

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в мире, луганская народная республика, донбасс, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, марк этерингтон