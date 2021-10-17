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В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК
В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК - РИА Новости, 17.10.2021
В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК
Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон встретился с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T13:17
2021-10-17T15:18
в мире
луганская народная республика
донбасс
обсе
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
марк этерингтон
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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон встретился с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и пообещал разобраться в ситуации с задержанием украинскими силовиками наблюдателя от республики, сообщает МИД ЛНР.О том, что представитель Луганска в СЦКК Андрей Косяк попал в плен к украинским силовикам, стало известно на этой неделе. В Киеве утверждают, что его задержали, потому что он проводил разведку украинских позиций, в ЛНР это заявление опровергли. Народная милиция ЛНР обвинила украинские спецслужбы в пытках и применении психотропных веществ при допросе, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе освобождения наблюдателя. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, отозвало гарантии безопасности, которые дало на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ.Представитель СЦКК обратил внимание на то, что СММ ОБСЕ пока не обнародовала видео задержания офицера ЛНР. "Камера СММ на этом участке находилась в исправном состоянии, и видео захвата заложника должно быть у представителей СММ. Но оно все еще не представлено общественности", — сказал он.По его словам, затягивание СММ обнародования подробностей инцидента "косвенным образом содействует сокрытию доказательств преступления, совершенного Украиной", и дальнейшим подобным действиям в отношении жителей самопровозглашенных республик.Кроме того, представитель СЦКК отметил, что в отчете СММ офицера ЛНР называют "членом вооруженного формирования", тогда как украинских силовиков упоминают без подобных характеристик. МИД ЛНР, в свою очередь, заявил, что отсутствие реакции СММ ОБСЕ на задержание наблюдателя уже привело к остановке гуманитарных программ международных миссий у линии соприкосновения.
https://ria.ru/20211017/donbass-1754919713.html
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в мире, луганская народная республика, донбасс, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр, марк этерингтон
13:17 17.10.2021 (обновлено: 15:18 17.10.2021)
 
В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК

Замглавы СММ ОБСЕ Этерингтон пообещал изучить обстоятельства задержания наблюдателя от ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон встретился с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и пообещал разобраться в ситуации с задержанием украинскими силовиками наблюдателя от республики, сообщает МИД ЛНР.

"Господин Этерингтон смог дать заверения, что СММ предпринимает все возможное, чтобы всесторонне изучить обстоятельства инцидента", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

О том, что представитель Луганска в СЦКК Андрей Косяк попал в плен к украинским силовикам, стало известно на этой неделе. В Киеве утверждают, что его задержали, потому что он проводил разведку украинских позиций, в ЛНР это заявление опровергли.
Народная милиция ЛНР обвинила украинские спецслужбы в пытках и применении психотропных веществ при допросе, а СММ ОБСЕ — в бездействии в вопросе освобождения наблюдателя. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, отозвало гарантии безопасности, которые дало на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
Вчера, 12:49
В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
Представитель СЦКК обратил внимание на то, что СММ ОБСЕ пока не обнародовала видео задержания офицера ЛНР.
"Камера СММ на этом участке находилась в исправном состоянии, и видео захвата заложника должно быть у представителей СММ. Но оно все еще не представлено общественности", — сказал он.
По его словам, затягивание СММ обнародования подробностей инцидента "косвенным образом содействует сокрытию доказательств преступления, совершенного Украиной", и дальнейшим подобным действиям в отношении жителей самопровозглашенных республик.
Кроме того, представитель СЦКК отметил, что в отчете СММ офицера ЛНР называют "членом вооруженного формирования", тогда как украинских силовиков упоминают без подобных характеристик.
"Что это, как не позиция "посредника", демонстрирующая двойственные подходы по отношению к сторонам конфликта и косвенное оправдание терроризма украинской стороны?" — задался он вопросом.
МИД ЛНР, в свою очередь, заявил, что отсутствие реакции СММ ОБСЕ на задержание наблюдателя уже привело к остановке гуманитарных программ международных миссий у линии соприкосновения.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 16:04
В СММ ОБСЕ не видели похищения представителя ЛНР украинскими силовиками
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕСЦККСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРМарк Этерингтон
 
 
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