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На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче
На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче - РИА Новости, 17.10.2021
На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче
Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщила ТСН. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:52
2021-10-17T15:52
2021-10-17T16:01
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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщила ТСН.Тело владельца дома обнаружила домработница, пришедшая для уборки. "О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят", — сообщается в материале.В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы. "Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница", — приводит издание слова пресс-офицера столичной полиции Анны Зубаревой.В заключении судмедэксперта отмечается, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.
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в мире, украина, киев
15:52 17.10.2021 (обновлено: 16:01 17.10.2021)
На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче
Домработница нашла тело 60-летнего дипломата на даче под Киевом
КИЕВ, 17 окт — РИА Новости.
Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве
, сообщила ТСН
.
"В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай", — отмечается на сайте.
Тело владельца дома обнаружила домработница, пришедшая для уборки.
"О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят", — сообщается в материале.
В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы.
"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница", — приводит издание слова пресс-офицера столичной полиции Анны Зубаревой.
В заключении судмедэксперта отмечается, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.