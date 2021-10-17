https://ria.ru/20211017/diplomat-1754931558.html

На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче

На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче - РИА Новости, 17.10.2021

На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче

Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщила ТСН. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:52

2021-10-17T15:52

2021-10-17T16:01

в мире

украина

киев

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщила ТСН.Тело владельца дома обнаружила домработница, пришедшая для уборки. "О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят", — сообщается в материале.В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы. "Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница", — приводит издание слова пресс-офицера столичной полиции Анны Зубаревой.В заключении судмедэксперта отмечается, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

https://ria.ru/20211008/kiev-1753612223.html

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в мире, украина, киев