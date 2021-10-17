https://ria.ru/20211017/diplomat-1754929517.html

Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата

Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата - РИА Новости, 17.10.2021

Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата

Минюст США подтвердил РИА Новости экстрадицию в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:17

2021-10-17T15:17

2021-10-17T15:20

в мире

сша

венесуэла

кабо-верде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Минюст США подтвердил РИА Новости экстрадицию в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.Экстрадированный в США венесуэльский дипломат Алекс Сааб предстанет перед американским судом уже в понедельник, сообщила РИА Новости представитель минюста США Николь Навас Оксман."Как ожидается, он появится в суде на предварительном заседании перед магистратским судьей Джоном О"Салливаном в суде Южного округа Флориды в понедельник 18 октября в 13 часов", - заявила представитель минюста Николь Навас Оксман.По ее словам, экстрадиция прошла "в полном соответствии с соответствующими законами Кабо-Верде" и решениями суда. Минюст США поблагодарил Кабо-Верде за помощь в этом сложном деле, уточнила Навас Оксман.В середине сентября правительство Венесуэлы решило формально включить дипломата Алекса Сааба в состав переговорной делегации на встречах с оппозицией в Мехико. К тому моменту он более года находился в тюрьме Кабо-Верде, где его задержали по запросу из США. В субботу его экстрадировали в Соединенные Штаты, где он должен предстать перед судом Флориды по обвинению в коррупционных преступлениях, весь процесс в правительстве Венесуэлы назвали похищением.

https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html

https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html

сша

венесуэла

кабо-верде

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, венесуэла, кабо-верде