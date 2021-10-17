https://ria.ru/20211017/diplomat-1754929517.html
Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата
Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата - РИА Новости, 17.10.2021
Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата
Минюст США подтвердил РИА Новости экстрадицию в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:17
2021-10-17T15:17
2021-10-17T15:20
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Минюст США подтвердил РИА Новости экстрадицию в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.Экстрадированный в США венесуэльский дипломат Алекс Сааб предстанет перед американским судом уже в понедельник, сообщила РИА Новости представитель минюста США Николь Навас Оксман."Как ожидается, он появится в суде на предварительном заседании перед магистратским судьей Джоном О"Салливаном в суде Южного округа Флориды в понедельник 18 октября в 13 часов", - заявила представитель минюста Николь Навас Оксман.По ее словам, экстрадиция прошла "в полном соответствии с соответствующими законами Кабо-Верде" и решениями суда. Минюст США поблагодарил Кабо-Верде за помощь в этом сложном деле, уточнила Навас Оксман.В середине сентября правительство Венесуэлы решило формально включить дипломата Алекса Сааба в состав переговорной делегации на встречах с оппозицией в Мехико. К тому моменту он более года находился в тюрьме Кабо-Верде, где его задержали по запросу из США. В субботу его экстрадировали в Соединенные Штаты, где он должен предстать перед судом Флориды по обвинению в коррупционных преступлениях, весь процесс в правительстве Венесуэлы назвали похищением.
https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html
https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html
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в мире, сша, венесуэла, кабо-верде
15:17 17.10.2021 (обновлено: 15:20 17.10.2021)
Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата
Минюст США подтвердил экстрадицию из Кабо-Верде венесуэльского дипломата Сааба