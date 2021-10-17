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https://ria.ru/20211017/clinton-1754895441.html
Клинтона оставили в больнице еще на сутки
Клинтона оставили в больнице еще на сутки - РИА Новости, 17.10.2021
Клинтона оставили в больнице еще на сутки
Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени), заявил его... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T01:04
2021-10-17T01:05
в мире
сша
билл клинтон
арканзас
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени), заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья.По его словам, Клинтон в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. Клинтон рассчитывает скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку, уточнил Уренья.Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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в мире, сша, билл клинтон, арканзас, вашингтон
01:04 17.10.2021 (обновлено: 01:05 17.10.2021)
 
Клинтона оставили в больнице еще на сутки

Экс-президент США Клинтон пробудет в больнице до воскресенья

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени), заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья.
"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
По его словам, Клинтон в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. Клинтон рассчитывает скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку, уточнил Уренья.
Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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