https://ria.ru/20211017/bastrykin-1754956966.html
Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников
Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников - РИА Новости, 17.10.2021
Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с тюменцем, который с ножом преследовал двух школьников, сообщатся на сайте ведомства. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:37
2021-10-17T23:37
2021-10-17T23:37
происшествия
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с тюменцем, который с ножом преследовал двух школьников, сообщатся на сайте ведомства.На опубликованном в интернете видео с камер наружного наблюдения видно, как вооруженный ножом мужчина сначала идет, а потом бежит по тротуару вслед за двумя школьниками. В городской полиции РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие. Полиция в Тюмени задержала мужчину."Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело по факту угроз применения насилия, высказанных мужчиной в адрес школьников, находившихся на улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210915/voronezh-1750149963.html
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происшествия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников
Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с тюменцем, преследовавшим с ножом школьников