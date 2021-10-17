https://ria.ru/20211017/bastrykin-1754956966.html

Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников

Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников - РИА Новости, 17.10.2021

Глава СК поручил возбудить дело против тюменца, преследовавшего школьников

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с тюменцем, который с ножом преследовал двух школьников, сообщатся на сайте ведомства. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T23:37

2021-10-17T23:37

2021-10-17T23:37

происшествия

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с тюменцем, который с ножом преследовал двух школьников, сообщатся на сайте ведомства.На опубликованном в интернете видео с камер наружного наблюдения видно, как вооруженный ножом мужчина сначала идет, а потом бежит по тротуару вслед за двумя школьниками. В городской полиции РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие. Полиция в Тюмени задержала мужчину."Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело по факту угроз применения насилия, высказанных мужчиной в адрес школьников, находившихся на улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210915/voronezh-1750149963.html

тюменская область

россия

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происшествия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия