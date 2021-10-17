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https://ria.ru/20211017/bastrykin-1754955702.html
Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении людей спиртом в Екатеринбурге
Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении людей спиртом в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.10.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении людей спиртом в Екатеринбурге
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведенных следственных действий после гибели людей от отравления спиртом в... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T23:07
2021-10-17T23:07
происшествия
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
массовое отравление метанолом на урале
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведенных следственных действий после гибели людей от отравления спиртом в Екатеринбурге, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.Ранее сообщалось, что свердловские следователи возбудили уголовное дело о сбыте не отвечающего безопасности жизни товара после гибели в Екатеринбурге от употребления метилового спирта 18 человек в период с 7 по 14 октября. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых задержаны.
https://ria.ru/20210905/otravlenie-1748738461.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, массовое отравление метанолом на урале
23:07 17.10.2021
 
Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении людей спиртом в Екатеринбурге

Бастрыкину доложат о ходе расследования гибели людей от отравления спиртом в Екатеринбурге

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведенных следственных действий после гибели людей от отравления спиртом в Екатеринбурге, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее сообщалось, что свердловские следователи возбудили уголовное дело о сбыте не отвечающего безопасности жизни товара после гибели в Екатеринбурге от употребления метилового спирта 18 человек в период с 7 по 14 октября. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых задержаны.
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ПроисшествияСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМассовое отравление метанолом на Урале
 
 
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