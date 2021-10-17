https://ria.ru/20211017/avtorskaya-1754912131.html

Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?

Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок? - РИА Новости, 17.10.2021

Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?

Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы?

2021-10-17T12:00

2021-10-17T12:00

2021-10-17T12:00

как это по-русски

тотальный диктант

грамотность

подкаст

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Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок? Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы? audio/mpeg

Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок? Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы? audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий и Артем БуфтякЗвукорежиссер Андрей Темнов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тотальный диктант, грамотность, подкаст, аудио