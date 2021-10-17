https://ria.ru/20211017/avtorskaya-1754912131.html
Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?
Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок? - РИА Новости, 17.10.2021
Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?
Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы?
2021-10-17T12:00
2021-10-17T12:00
2021-10-17T12:00
как это по-русски
тотальный диктант
грамотность
подкаст
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Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?
Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы?
audio/mpeg
Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?
Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы?
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий и Артем БуфтякЗвукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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тотальный диктант, грамотность, подкаст, аудио
Я так вижу! Чем авторская пунктуация отличается от ошибок?
Почему наши пунктуационные ошибки нельзя назвать авторской пунктуацией? Как писатели 18-20 веков относились к редактуре своих текстов? Что такое двоезапятие и многопятие и как они могли бы пригодиться в русском правописании? И каким образом намеренное отсутствие знаков препинания дает произведениям новые смыслы?