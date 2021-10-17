https://ria.ru/20211017/avtobusy-1754898786.html

Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость

Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость - РИА Новости, 17.10.2021

Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость

Максимальную скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов предлагается ограничить 70 километрами в час, следует из проекта... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T04:15

2021-10-17T04:15

2021-10-17T04:32

общество

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Максимальную скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов предлагается ограничить 70 километрами в час, следует из проекта постановления правительства России, попавшего в распоряжение РИА Новости.Соответствующие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс. Их предлагают внести постановлением правительства.В действующих с 1993 года ПДД указывается, что вне населенных пунктов разрешается движение междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах со скоростью, не превышающей 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не более 90, на остальных дорогах — не более 70.Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые водитель должен иметь при себе. Список дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

https://ria.ru/20211016/pdd-1754834343.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), россия