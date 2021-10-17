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Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость - РИА Новости, 17.10.2021
Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
Максимальную скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов предлагается ограничить 70 километрами в час, следует из проекта... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T04:15
2021-10-17T04:15
2021-10-17T04:32
общество
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Максимальную скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов предлагается ограничить 70 километрами в час, следует из проекта постановления правительства России, попавшего в распоряжение РИА Новости.Соответствующие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс. Их предлагают внести постановлением правительства.В действующих с 1993 года ПДД указывается, что вне населенных пунктов разрешается движение междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах со скоростью, не превышающей 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не более 90, на остальных дорогах — не более 70.Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые водитель должен иметь при себе. Список дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), россия
04:15 17.10.2021 (обновлено: 04:32 17.10.2021)
Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
МВД предложило ограничить скорость автобусам без ремней вне населенных пунктов до 70 км/ч