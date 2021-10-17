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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири - РИА Новости, 17.10.2021
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
Температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T03:16
2021-10-17T12:22
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
средняя азия
погода
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.Вильфанд уточнил, что это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Абсолютные значения температур в регионе составят ночью минус четыре градуса, днем около нуля, а максимальные отрицательные значения будут до минус десяти.Как уточнил ученый, температурная аномалия связана с мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. Кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, средняя азия, погода, россия
03:16 17.10.2021 (обновлено: 12:22 17.10.2021)
 
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири

Вильфанд: температурные аномалии на севере Сибири будут доходить до 10-12 градусов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.

"Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом (на карте температурных аномалий. — Прим. ред.)", — сказал он.

Вильфанд уточнил, что это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Абсолютные значения температур в регионе составят ночью минус четыре градуса, днем около нуля, а максимальные отрицательные значения будут до минус десяти.
Как уточнил ученый, температурная аномалия связана с мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. Кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии.
Снег на улице - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандСредняя АзияПогодаРоссия
 
 
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