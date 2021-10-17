https://ria.ru/20211017/anomalii-1754898106.html

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири - РИА Новости, 17.10.2021

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири

Температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T03:16

2021-10-17T03:16

2021-10-17T12:22

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

средняя азия

погода

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.Вильфанд уточнил, что это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Абсолютные значения температур в регионе составят ночью минус четыре градуса, днем около нуля, а максимальные отрицательные значения будут до минус десяти.Как уточнил ученый, температурная аномалия связана с мощным антициклоном, который оказывает влияние на регион. Кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии.

https://ria.ru/20211017/sneg-1754893606.html

москва

средняя азия

россия

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, средняя азия, погода, россия