https://ria.ru/20211017/android-1754788374.html

Все секреты Android 12: стоит ли обновлять смартфон на новую ОС Google

Все секреты Android 12: стоит ли обновлять смартфон на новую ОС Google - РИА Новости, 17.10.2021

Все секреты Android 12: стоит ли обновлять смартфон на новую ОС Google

Компания Google планово и без лишнего шума представила 12-ю версию мобильной операционной системы Android. Говорить о радикальном обновлении не приходится, но... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:08

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания Google планово и без лишнего шума представила 12-ю версию мобильной операционной системы Android. Говорить о радикальном обновлении не приходится, но интересного там много. О том, что скоро получат Android-смартфоны, — в материале РИА Новости.Иной дизайнВ Google объявили о переходе к дизайн-концепции Material You. По названию легко догадаться, что разработчики вдохновлялись идеей кастомизации системы для конкретного пользователя. В Android с этим всегда было все хорошо, но в 12-й версии "корпорация добра" пошла еще дальше.Теперь в системе единое цветовое пространство. При смене обоев главного экрана ОС автоматически подстраивает под них всю цветовую гамму — от иконок быстрых настроек до подложки окон. Причем система распознает не только главные цвета снимка для обоев, но и оттенки, используя их в оформлении.Традиционно некоторые функции и решения в новую версию ОС перекочевали со сторонних оболочек производителей Android-устройств. Например, если для пользователей MIUI или ColorOS давно уже не диковинка возможность скрытия выреза под фронтальную камеру, то вот на чистом Android — это впервые.В шторке уведомлений привычные иконки заменили на увеличенные плашки. На них помещается больше информации, это явно отход от минимализма "ванильного" Android. Элементы интерфейса стали более плавными — в очередной раз Google закругляет углы. В этом смысле Android 12 следует тренду индустрии — эта мода настолько актуальна, что докатилась даже до консервативной Windows.Не ждите новых функцийА вот каких-то уникальных возможностей от Android 12 ждать не стоит — Google уже несколько лет предпочитает добавлять новые функции в свои многочисленные сервисы, но не в систему. Хотя не обошлось без интересных мелочей.Удивительно, но до 12-й версии Android не умел делать так называемые длинные скриншоты, когда снимок захватывает несколько страниц экрана. Теперь это доступно "из коробки". Впрочем, многие и так этим пользуются несколько лет — подобный скриншот умеют снимать практически все сторонние оболочки.Кое-что в Android 12 перекочевало из iOS, например возможность назначить на постукивание по корпусу разные действия или вызов приложений. В iPhone такое есть уже второй год, смартфоны же на гугловской ОС получат ограниченную поддержку расширенного взаимодействия, ведь пока оно будет доступно лишь на моделях линейки Pixel. Зато всем достанется другая функция iOS — в строке уведомлений появился индикатор того, что приложение использует микрофон или камеру.Google по традиции обещает, что новая версия Android оптимизирована лучше и работает быстрее, чем предшественница. Дескать, теперь до 22 процентов шустрее с обновлением. И владельцы смартфонов Pixel отчасти это подтверждают — синтетические тесты демонстрируют, что процессоры смартфонов ненамного, но все же стали быстрее.Безопасности много не бываетНе забыли и про общую безопасность системы и конфиденциальность пользователя. Ветер из мира ноутбуков задул и здесь — отныне можно не только запрещать программам доступ к камере или микрофону, но и отключать сенсоры через шторку. Правда, лишь на время.Вместе с этим есть доступ к расширенной статистике ("Панель приватности") того, какие приложения получали доступ к сенсорам устройства за последние сутки, в том числе к камере и микрофону. Система даже подсчитает, сколько времени тот или иной софт использовал, например, данные о геолокации.Google внедряет функцию режима гибернации для софта. В настройках приложения нужно это отметить. Если апплет не запускается, стираются все временные файлы и перестают поступать от него уведомления. Эта функция поможет оптимизировать потребление системных ресурсов.Какие смартфоны получат Android 12Первыми Android 12 обрели смартфоны Pixel: от Pixel 3 до Pixel 5. Естественно, референсные модели Google работают на эталонной версии операционной системы, максимально обновленной.Android 12 достанется и смартфонам других производителей, но гораздо позже. В предварительном списке — десятки моделей от OnePlus, Xiaomi, Samsung, Oppo и realme. Большая часть этих трубок представлены в 2020-2021 годах. Так, Xiaomi обновит ОС на 11T Pro, Redmi Note 10, Poco X3 Pro, планшете Pad 5 и ряде других устройств. В случае с этим китайским производителем, новый "зеленый робот" придет к ним в виде оболочки MIUI 13.Если ваш смартфон не попал в список, не расстраивайтесь. Во-первых, рассылка апдейтов растянется до лета следующего года — может, еще и получите. Во-вторых, нового в 12-м "роботе" не так уж и много. И наконец, большинство производителей смартфонов давно используют собственные оболочки со своим дизайном. Даже если обновление к ним все-таки поступит, внешних изменений почти не будет. Энтузиасты же всегда смогут прошить подопытное устройство на ту или иную сборку, основанную на Android 12.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, google, samsung