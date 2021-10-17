https://ria.ru/20211017/albaniya-1754953451.html
Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов
Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов - РИА Новости, 17.10.2021
Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов
Посольство России в Албании призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов после появления в местных СМИ информации о... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T22:34
2021-10-17T22:34
2021-10-17T23:59
в мире
албания
россия
гибель россиян в албанском отеле
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БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости. Посольство России в Албании призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов после появления в местных СМИ информации о возможном отравлении хлором, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы", — заявили агентству в диппредставительстве.В посольстве также подчеркнули, что предположения о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований.Представительство в Тиране ранее подтвердило информацию о гибели Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.Дипломаты отметили, что рассчитывают на тщательное расследование причин смерти россиян. Родственников погибших известили, тела отправят на родину.Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники — от отравления хлором в бассейне до пищевого отравления.
https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html
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в мире, албания, россия, гибель россиян в албанском отеле
22:34 17.10.2021 (обновлено: 23:59 17.10.2021)
Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов
Посольство России в Албании просит воздержаться от непроверенных версий гибели туристов
БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости.
Посольство России в Албании
призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов после появления в местных СМИ информации о возможном отравлении хлором, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы", — заявили агентству в диппредставительстве.
В посольстве также подчеркнули, что предположения о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований.
Представительство в Тиране ранее подтвердило информацию о гибели Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.
Дипломаты отметили, что рассчитывают на тщательное расследование причин смерти россиян. Родственников погибших известили, тела отправят на родину.
Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники — от отравления хлором в бассейне до пищевого отравления.