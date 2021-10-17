https://ria.ru/20211017/albaniya-1754953451.html

Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов

Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов - РИА Новости, 17.10.2021

Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов

Посольство России в Албании призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов после появления в местных СМИ информации о... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T22:34

2021-10-17T22:34

2021-10-17T23:59

в мире

албания

россия

гибель россиян в албанском отеле

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БЕЛГРАД, 17 окт — РИА Новости. Посольство России в Албании призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов после появления в местных СМИ информации о возможном отравлении хлором, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы", — заявили агентству в диппредставительстве.В посольстве также подчеркнули, что предположения о том, что погибшие в Албании россияне были пьяны или под воздействием наркотиков, оскорбительны и не имеют под собой оснований.Представительство в Тиране ранее подтвердило информацию о гибели Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.Дипломаты отметили, что рассчитывают на тщательное расследование причин смерти россиян. Родственников погибших известили, тела отправят на родину.Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники — от отравления хлором в бассейне до пищевого отравления.

https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html

https://ria.ru/20211017/albaniya-1754930696.html

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в мире, албания, россия, гибель россиян в албанском отеле